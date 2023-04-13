Коммунисты отстояли товарища

Самарский обком КПРФ принял решение не наказывать члена их фракции в областной думе Михаила Абдалкина, который в буквальном смысле слушал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Ранее товарища Абдалкина критиковали как местные коммунисты, так и руководство партии, однако их позиция изменилась, когда депутата оштрафовали по статье о дискредитации органов власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Абдалкин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Михаил Абдалкин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Бюро Самарского обкома КПРФ рассмотрело обращение регионального парламента с предложением наложить на депутата Михаила Абдалкина «предусмотренные уставом взыскания и применить к нему крайнюю меру наказания в виде освобождения от руководящих постов и исключения из партии». «Исчерпывающий ответ» на эту инициативу был направлен в Самарскую губернскую думу, сообщили «Ъ» в пресс-службе обкома, однако раскрыть его содержание отказались.

Как рассказал «Ъ» источник, знакомый с ситуацией, самарские коммунисты решили никак не наказывать господина Абдалкина, а на претензию думы ответили весьма категорично, подчеркнув, что «самостоятельно принимают решения и представители других партий не имеют права вмешиваться в их деятельность». Михаил Абдалкин подтвердил «Ъ», что бюро обкома рассмотрело его дело, однако наотрез отказался его как-то прокомментировать.

«Я не имею права обсуждать и оглашать решения партии в публичном пространстве. Но решение принято»,— добавил он.

Напомним, с лапшой на ушах коммунист Абдалкин смотрел фрагмент послания, во время которого президент говорил о «долгих веках колониализма, диктата, гегемонии» США и НАТО, привыкших «плевать на весь мир», а также о «циничном обмане», связанном с «баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям Совета Безопасности ООН по Донбассу». Реакция на опубликованный в соцсетях видеоролик последовала незамедлительно: 28 февраля облдума выразила депутату «публичное порицание» и обратилась в правоохранительные органы, а 16 марта его оштрафовали на 150 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Как посчитали в МВД, Михаил Абдалкин дискредитировал «исполнение государственными органами своих полномочий за пределами РФ», причем сделал это как должностное лицо — в кабинете парламента. В конце марта депутат обжаловал решение суда.

Штраф изменил риторику внутри КПРФ. Изначально пресс-секретарь лидера партии Геннадия Зюганова Александр Ющенко называл поведение товарища Абдалкина «крайне неэтичным» и «не соответствующим депутату», а также говорил, что федеральные партийные органы могут сами принять какое-то решение по его делу, если этого не сделают в обкоме. Однако после решения суда он заявил, что использовать статью о дискредитации против «активных депутатов, которые, может, даже и не правы с точки зрения этики, как минимум избыточно».

Собеседники «Ъ» в руководстве КПРФ затруднились уточнить, будет ли дело коммуниста Абдалкина рассмотрено в Москве.

«Уже все про него забыли. Внутри партии мы все мероприятия провели. И нет желания из его глупостей делать героя нашего времени»,— заявил «Ъ» господин Ющенко.

Руководитель фракции «Единой России» в областном парламенте Александр Живайкин подтвердил «Ъ», что в думу пришло письмо от первого секретаря обкома КПРФ Алексея Лескина, в котором тот заявил о свободе политической деятельности и недопустимости вмешательства органов госвласти в дела партии. Данных о том, что Михаил Абдалкин избежал наказания по партийной линии, в думу «официально не поступало», и оснований для повторного рассмотрения думой этого вопроса нет, добавил он. Тем не менее руководитель фракции «Справедливой России — За правду» Михаил Маряхин заявил «Ъ», что, по его мнению, ответ КПРФ должен быть публично рассмотрен на заседании регионального парламента в конце апреля. Господин Лескин не ответил на звонки «Ъ».

Ани Айвазян, Самара; Андрей Прах