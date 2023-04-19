ЦИК разрешил использовать регистр избирателей для создания реестра военнообязанных

Регистр избирателей, в котором содержатся сведения о гражданах старше 14 лет, может использоваться при создании единого реестра воинского учета. Об этом рассказал зампредседателя Центризбиркома (ЦИК) России Николай Булаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Отвечая на вопрос журналистов, какие данные ЦИК будет предоставлять в связи с изменениями законодательства о создании единого реестра военнообязанных, господин Булаев сказал: «У нас имеется регистр избирателей, в нем находятся граждане от 14 лет. Это государственная система, поэтому государство может использовать эту систему в тех направлениях, которые считает целесообразными, соответствующее есть решение».

Николай Булаев указал, что Центризбирком предоставляет информационную базу, как и другие ведомства. «А как это будет работать и каким образом — это уже к тем, кто формирует новую систему»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток. Кроме того, документом вводится ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в тестовом режиме цифровые повестки начнут рассылать уже в период весеннего призыва. Однако, по его словам, иметь юридической силы они не будут. 17 апреля Минцифры заявило, что правительственного акта для отправки повесток через «Госуслуги» пока нет.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Милена Костерева