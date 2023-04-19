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Коммерсантъ FM
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Картаполов: в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы

Электронные повестки в весенний призыв будут рассылать в тестовом режиме, но они должны дублироваться традиционными способами, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он утверждает, что электронные повестки не будут иметь юридической силы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме. Тестовый режим — ну, это же понять, они вообще доходят, не доходят, это пробация системы. Юридической силы они не будут иметь»,— заверил господин Картаполов, видео с его комментарием выложил Telegram-канал Shot. Два дня назад он говорил, что закон об электронных повестках не затронет весенний призыв.

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14 апреля Владимир Путин подписал закон о введении в России единого реестра военнообязанных, приравнивающего электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя. 17 апреля Минцифры заявило, что правительственного акта для отправки повесток через «Госуслуги» пока нет.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

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