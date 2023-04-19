Картаполов: в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы

Электронные повестки в весенний призыв будут рассылать в тестовом режиме, но они должны дублироваться традиционными способами, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он утверждает, что электронные повестки не будут иметь юридической силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В этот призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме. Тестовый режим — ну, это же понять, они вообще доходят, не доходят, это пробация системы. Юридической силы они не будут иметь»,— заверил господин Картаполов, видео с его комментарием выложил Telegram-канал Shot. Два дня назад он говорил, что закон об электронных повестках не затронет весенний призыв.

14 апреля Владимир Путин подписал закон о введении в России единого реестра военнообязанных, приравнивающего электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя. 17 апреля Минцифры заявило, что правительственного акта для отправки повесток через «Госуслуги» пока нет.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».