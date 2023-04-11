Что нужно знать о новых поправках в закон о военной службе

Госдума приняла в третьем чтении пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Законопроект приравнивает электронные повестки к бумажным, а для уклонистов вводит запрет на выезд из страны, управление транспортом и некоторые имущественные операции. По заявлению властей, нововведения касаются всех военнообязанных. Основные изменения в системе призыва — в материале «Ъ».

Вводятся новые способы рассылки повесток:

заказным письмом,

электронно через портал «Госуслуги»

вручение через МФЦ.

Старые способы — вручение повестки в руки и через работодателя — сохранятся.

Бумажную повестку теперь будут дублировать электронно на «Госуслугах». Повестку посчитают полученной с момента ее размещения в личном кабинете.

Если повестка не признана врученной лично или электронно, то она будет считаться таковой по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток (в нем будут храниться копии повесток, сведения о военкомате, дата, с которой повестка считается врученной, а также дата явки в военкомат, получить доступ к реестру можно через «Госуслуги» или МФЦ).

Как только повестка будет считаться врученной, военнообязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения будут действовать, пока призывник не явится в военкомат.

Явиться по повестке в военкомат нужно в указанный день.

Неявка без уважительной причины по прошествии 20 дней повлечет за собой:

запрет на государственную регистрацию в качестве ИП;

запрет на государственную регистрацию транспортных средств;

паузу в постановке недвижимого имущества на кадастровый учет или в регистрации прав;

ограничение на управление транспортными средствами;

отказ в заключении кредитного договора, договора займа;

запрет на постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

Региональные власти смогут вводить для уклонистов дополнительные ограничения (например, на получение выплат, льгот, мер поддержки), их можно будет обжаловать. Ограничения отменят после явки в военкомат.

Будет создан Единый реестр военнообязанных, там соберут: ФИО, номер телефона, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о водительском удостоверении, месте жительства, работе, образовании, медицинские данные.

По заявлению председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, новые правила затронут не только срочников, но и всех военнообязанных.

Поправки вступят в силу после официальной публикации. До этого их должен одобрить в среду, 12 апреля, Совет федерации и подписать президент.