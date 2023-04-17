Минцифры: правительственного акта для отправки повесток через «Госуслуги» пока нет

Минцифры сообщило, что оснований для рассылки повесток через портал «Госуслуги» сейчас нет, поскольку в принятом законе способы направления электронных оповещений не указаны, их должно установить отдельным актом правительство. Сегодня, 17 апреля, военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка электронных повесток через «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва,.

«В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через "Госуслуги". Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят»,— говорится в Telegram-канале Минцифры.

Максим Локтев в комментарии ТАСС позднее также сказал, что тестирование сервиса электронных повесток начнется «только после принятия соответствующего постановления правительства».

В Минцифры добавили, в принятом законе использование портала «Госуслуги» предусматривается только для рассылки уведомлений о постановке гражданина на воинский учет, применении или снятии ограничительных мер или для доступа к реестру повесток, «который еще не создан».

Сегодня Максим Локтев сказал, что электронные повестки в тестовом режиме будут отправлять через портал «Госуслуги», через СМС и «в телефонном режиме». Между тем глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и Минцифры Максут Шадаев заверяли, что закон об электронных повестках не затронет текущий весенний призыв. Последний говорил, что реестр военнообязанных будет готов не раньше очередного осеннего призыва.

Теперь электронные повестки юридически приравниваются к бумажным, получаемым под расписку. С момента получения повестки (как электронной, так и бумажной) вводится запрет на выезд из страны. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ограничительные меры, в том числе запрет на регистрацию ИП.

Лусине Баласян