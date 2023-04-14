Путин подписал закон о цифровом учете военнообязанных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета и разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В единой базе данных призывников, о создании которой говорится в законе, окажутся личные и паспортные данные военнообязанного, ИНН и номер СНИЛС, место регистрации и место фактического пребывания, информация о наличии иностранного гражданства или ВНЖ, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья.

Теперь электронные повестки юридически приравниваются к бумажным, получаемым под расписку. Граждане могут получить электронное оповещение на портале «Госуслуги» или в личном кабинете единого реестра повесток.

С момента получения повестки (как электронной, так и бумажной) вводится запрет на выезд из страны. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ограничительные меры, в том числе запрет на регистрацию ИП.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о внесении поправок для рассмотрения парламентариями 10 апреля. 11 апреля Госдума одобрила законопроект во втором и третьем чтениях. На следующий день,12 апреля, закон рассмотрел и почти единогласно одобрил Совет Федерации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков такую скорость принятия поправок объяснил их важностью для страны. По его словам, Госдума воспринимает подобные инициативы «как первоочередные и срочные документы».

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Лусине Баласян