Corriere della Sera рассказала о деталях побега Артема Усса из-под ареста в Италии

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем сумел сбежать из-под домашнего ареста в пригороде Милана, воспользовавшись помощью шести-семи сообщников, сообщает издание Corriere della Sera со ссылкой на источники в итальянских силовых структурах. Предполагается, что в побеге Усса могли быть задействованы как минимум четыре автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Усс

Фото: социальные сети Артем Усс

Фото: социальные сети

«Россиянин Артем Усс, как считают карабинеры и следователи, могут воспользоваться услугами некой группы предположительно из граждан стран Восточной Европы для того, чтобы покинуть территорию Италии»,— говорится в публикации итальянского издания.

Источники Corriere della Sera утверждают, что как минимум два из использованных при побеге господина Усса автомобилей имели большую мощность, которая позволяла быстро доставить сына красноярского губернатора на национальную границу.

Сообщения о побеге сына губернатора Красноярского края появились 23 марта. По данным Corriere della Sera, господин Усс уже может находиться за пределами Италии.

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Американские власти обвиняют его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег. Он свою вину отрицает. 27 октября Артем Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, его объявили в федеральный розыск. 2 декабря Артема Усса перевели под домашний арест в пригороде Милана. 21 марта итальянский суд постановил экстрадировать господина Усса в Соединенные Штаты.

Александр Кислов