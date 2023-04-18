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Коммерсантъ FM
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«Роснефть» обжаловала решение о продлении внешнего управления НПЗ в Шведте

«Роснефть» обжаловала решение о продлении внешнего управления Федерального сетевого агентства Германии над нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в городе Шведт. Об этом сообщила представитель административного суда ФРГ.

«Производство по делу было начато в Федеральном административном суде 17 апреля 2023 года и ведется здесь под номером BVerwG 8 A 2.23»,— рассказала она ТАСС.

«Роснефти» принадлежит 54,17% завода в Шведте. В сентябре 2022 года правительство Германии распорядилось передать государственному Федеральному сетевому агентству в управление на полгода нефтеперерабатывающие активы российской компании. Она пыталась это оспорить, но в марте суд в Германии поддержал решение правительства.

Подробности — в материале «Ъ» «НПЗ отклонился от "Роснефти"».

Лаура Кеффер

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