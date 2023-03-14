Суд в Германии одобрил передачу активов «Роснефти» под внешнее управление

В Германии суд поддержал передачу под внешнее управление немецких активов российской нефтяной компании «Роснефть». По мнению судебной инстанции, подобная мера поможет избежать риска прекращения поставок нефти из России.

«Роснефть» пыталась оспорить решение о введении внешнего управления в отношении ее немецких активов, которое приняло Министерство экономики страны. «Суд отклонил иски спустя несколько дней переговоров и сбора доказательств. Распоряжение доверительного управления от 14 сентября 2022 года является правомерным»,— отмечается в решении Федерального суда ФРГ.

Отмечается, что «передача активов под внешнее управление уместна и необходима для предотвращения риска нарушения поставок» и принятия своевременных мер для того, чтобы сделать немецкий нефтеперерабатывающий завод в Шведте независимым от поставок российской нефти.

В сентябре 2022 года правительство Германии распорядилось передать государственному Федеральному сетевому агентству в управление на полгода нефтеперерабатывающие активы «Роснефти». Речь идет о миноритарных долях в двух НПЗ и контрольном пакете в НПЗ в Шведте, который ориентирован на поставки по нефтепроводу «Дружба». Сейчас «Роснефти» по-прежнему принадлежит 54,17% завода в Шведте.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Германии нефтерпеж».

Александр Кислов