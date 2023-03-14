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Коммерсантъ FM
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НПЗ отклонился от «Роснефти»

Попытка вернуть контроль над немецким активом через суд не удалась

Немецкий суд отклонил иск «Роснефти», которая пыталась оспорить введение внешнего управления в отношении принадлежащих ей НПЗ в Германии. Власти Германии теперь намерены продлить срок внешнего управления еще на шесть месяцев. По мнению юристов, у «Роснефти» еще остается теоретическая возможность оспорить действия Германии в ЕСПЧ.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Федеральный административный суд в Лейпциге подтвердил законность передачи государству в доверительное управление долей «Роснефти» в трех нефтеперерабатывающих заводах. Таким образом, иск «Роснефти», поданный в октябре 2022 года, был отклонен.

«Это хорошая новость для безопасности поставок и будущего НПЗ в Шведте. Безопасность поставок является главным приоритетом и, следовательно, руководящим принципом»,— прокомментировал решение министр экономики Германии Роберт Хабек.

Контроль над PCK Raffinerie в Шведте (54,17%), MiRo в Карлсруэ (24%) и Bayernoil в Вогбурге (28,57%) Берлин получил в сентябре 2022 года на основании закона об энергетической безопасности, сославшись на необходимость обеспечения бесперебойных поставок нефти на НПЗ на фоне конфликта на Украине и запрета импорта сырья из России. Исторически предприятия обеспечивались российской нефтью по трубопроводу «Дружба» в объеме около 19 млн тонн в год, но правительство Германии заявило о намерении отказаться от поставок из РФ. Это было инициативное решение властей Германии, так как общеевропейские санкции не запрещали покупать российскую нефть по трубопроводам. Сейчас НПЗ в Шведте в основном снабжается морем через порт польского Гданьска.

«Роснефть» с октября пыталась в суде оспорить законность действий властей Германии, ссылаясь на то, что внешнее управление ее долями в заводах фактически наложило безосновательное с правовой точки зрения нефтяное эмбарго.

В «Роснефти» не стали комментировать, будет ли компания оспаривать решение суда.

Срок введенного властями внешнего управления активами «Роснефти» истекал 15 марта. Сразу после решения суда Минэкономики ФРГ заявило о намерении продлить его еще на шесть месяцев. В немецком правительстве допускают возможность продажи долей российской нефтекомпании в НПЗ — по данным “Ъ”, претендентом выступал польский концерн Orlen.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин полагает, что в текущей ситуации немецкий суд мог встать на сторону властей исходя из норм закона об энергетической безопасности. Но «Роснефть» могла бы потребовать признать неконституционными сами положения закона, на основании которого в отношении ее имущества введено внешнее управление. Определением соответствия норм Конституции в ФРГ, как и в России, занимается Конституционный суд, напоминает он.

Германия замещает российскую нефть альтернативными поставками

В свою очередь, старший партнер КА Pen & Paper Антон Именнов поясняет, что Федеральный административный суд Германии является, по общему правилу, последней инстанцией, рассматривающей дело, то есть средства правовой защиты в Германии у «Роснефти» исчерпаны. Однако, по его мнению, у компании могут возникнуть основания для обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека в связи с возможным нарушением статьи 1 протокола 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей защиту собственности. Ответчиком в этом случае будет выступать Германия как государство—участник конвенции.

«Роснефть» находится под санкциями ЕС, однако Антон Именнов указывает, что подсанкционные лица вполне могут выиграть дело, как показывает практика разбирательств в ЕСПЧ. Например, в деле Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland действия властей Швейцарии по конфискации имущества подсанкционного лица были признаны нарушающими конвенцию в связи с тем, что в ходе рассмотрения вопроса о конфискации не были соблюдены должные процессуальные гарантии, говорит юрист.

Ольга Мордюшенко

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