ФСИН будет собирать биометрию участников уголовного процесса без их согласия

Закон «О персональных данных» сегодня уже позволяет ФСИН собирать биометрию у подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия при «осуществлении правосудия» (в том числе для контроля за передвижением осужденных). Тем не менее на сбор таких данных все же берут письменное согласие. Хранят и обрабатывают их более чем в 450 отдельных СИЗО, колониях, исправительных центрах и других учреждениях. Их используют, например, для пропуска обвиняемых в здания, «оперативного реагирования» на возможные нарушения, для недопущения побегов и исключения возможности подмены осужденных при явке, говорится в материалах к поправкам. Однако межведомственного взаимодействия между этими учреждениями нет. Опрошенные “Ъ” эксперты указывали, что поправки могут стать основой для создания единой ведомственной базы ФСИН, которой сейчас не существует. В документе не говорится, что будет с биометрическими данными тех, кого оправдали или освободили из мест лишения свободы. В Минюсте “Ъ” заявили, что данные будут «уничтожаться либо обезличиваться по достижении целей обработки».