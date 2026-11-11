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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Жизнь

ФСИН будет собирать биометрию участников уголовного процесса без их согласия

Комитет Госдумы по безопасности 11 ноября одобрил к принятию в первом чтении законопроект о сборе, обработке и хранении биометрических данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Правительство внесло документ на рассмотрение в сентябре 2026 года. До этого законопроект проходил обсуждение на regulation.gov.ru в январе — в пояснительной записке к нему говорилось, что ФСИН намерена использовать биометрические данные не только до прибытия граждан в исправительные учреждения, но и после их освобождения из мест лишения свободы. В редакции, внесенной правительством в Госдуму, о контроле за освободившимися лицами уже не говорится. Реализация законопроекта, поясняли “Ъ” в Минюсте, позволит создать «правовую основу» для использования персональных данных, необходимую для контроля «перемещений указанных лиц, обеспечения безопасности и предотвращения случаев противоправных действий».
Закон «О персональных данных» сегодня уже позволяет ФСИН собирать биометрию у подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия при «осуществлении правосудия» (в том числе для контроля за передвижением осужденных). Тем не менее на сбор таких данных все же берут письменное согласие. Хранят и обрабатывают их более чем в 450 отдельных СИЗО, колониях, исправительных центрах и других учреждениях. Их используют, например, для пропуска обвиняемых в здания, «оперативного реагирования» на возможные нарушения, для недопущения побегов и исключения возможности подмены осужденных при явке, говорится в материалах к поправкам. Однако межведомственного взаимодействия между этими учреждениями нет. Опрошенные “Ъ” эксперты указывали, что поправки могут стать основой для создания единой ведомственной базы ФСИН, которой сейчас не существует. В документе не говорится, что будет с биометрическими данными тех, кого оправдали или освободили из мест лишения свободы. В Минюсте “Ъ” заявили, что данные будут «уничтожаться либо обезличиваться по достижении целей обработки».

Исполняя наказания

По данным на март 2026 года, в местах лишения свободы в России содержатся 308 тыс. осужденных. Это самый низкий показатель с момента принятия нового УПК в 2001 году
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По данным на март 2026 года, в местах лишения свободы в России содержатся 308 тыс. осужденных. Это самый низкий показатель с момента принятия нового УПК в 2001 году

Орлов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Орлов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах, где сейчас находятся 89 тыс. человек
2/312/31

Рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах, где сейчас находятся 89 тыс. человек

Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пошивочный цех в женской колонии
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Пошивочный цех в женской колонии

Васильев Сергей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Васильев Сергей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пункт хранения оружия
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Пункт хранения оружия

Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Комендантско-диспетчерский пункт
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Комендантско-диспетчерский пункт

Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Прогулка в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в поселке «Лесной» Кировской области
6/316/31

Прогулка в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в поселке «Лесной» Кировской области

Коммерсантъ / Алексей Мякишев / Коммерсантъ

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Начальник отряда охраны с темнокожим заключенным в Икшанской воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников в Дмитровском районе Подмосковья
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Начальник отряда охраны с темнокожим заключенным в Икшанской воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников в Дмитровском районе Подмосковья

Коммерсантъ / Валерий Мельников / Коммерсантъ

Купить фото
Концерт ансамбля заключенных в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в Кировской области
8/318/31

Концерт ансамбля заключенных в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в Кировской области

Коммерсантъ / Алексей Мякишев / Коммерсантъ

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«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)
9/319/31

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

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Центр наблюдения за камерами заключенных в ИК-7 во Владимирской области
10/3110/31

Центр наблюдения за камерами заключенных в ИК-7 во Владимирской области

Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

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Заключенные в тренажерном зале в ИК-7 во Владимирской области
11/3111/31

Заключенные в тренажерном зале в ИК-7 во Владимирской области

Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

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Сотрудник ИК-9 в Борисоглебске Воронежской области
12/3112/31

Сотрудник ИК-9 в Борисоглебске Воронежской области

Коммерсантъ / Андрей Архипов / Коммерсантъ

Швейный цех в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области
13/3113/31

Швейный цех в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Коммерсантъ / Андрей Архипов / Коммерсантъ

Выставка продукции, произведенной в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области
14/3114/31

Выставка продукции, произведенной в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Коммерсантъ / Андрей Архипов / Коммерсантъ

Изготовление скамейки в ИК-8 в Россоши Воронежской области
15/3115/31

Изготовление скамейки в ИК-8 в Россоши Воронежской области

Коммерсантъ / Андрей Архипов / Коммерсантъ

Возвращение с прогулки в ИК-3 в Алтайском крае
16/3116/31

Возвращение с прогулки в ИК-3 в Алтайском крае

Коммерсантъ / Андрей Луковский / Коммерсантъ

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«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске
17/3117/31

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Женская ИК-6 в Алтайском крае
18/3118/31

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Коммерсантъ / Андрей Луковский / Коммерсантъ

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Заключенные в кабинете психологической разгрузки в женской ИК-1 в поселке Головино Владимирской области
19/3119/31

Заключенные в кабинете психологической разгрузки в женской ИК-1 в поселке Головино Владимирской области

Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске
20/3120/31

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Биометрические данные
ФСИН
Технологии

Авторы

  • Полина Мотызлевская
    Полина Мотызлевская
    корреспондент