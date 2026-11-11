ФСИН будет собирать биометрию участников уголовного процесса без их согласия
Комитет Госдумы по безопасности 11 ноября одобрил к принятию в первом чтении законопроект о сборе, обработке и хранении биометрических данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия.
Правительство внесло документ на рассмотрение в сентябре 2026 года. До этого законопроект проходил обсуждение на regulation.gov.ru в январе — в пояснительной записке к нему говорилось, что ФСИН намерена использовать биометрические данные не только до прибытия граждан в исправительные учреждения, но и после их освобождения из мест лишения свободы. В редакции, внесенной правительством в Госдуму, о контроле за освободившимися лицами уже не говорится. Реализация законопроекта, поясняли “Ъ” в Минюсте, позволит создать «правовую основу» для использования персональных данных, необходимую для контроля «перемещений указанных лиц, обеспечения безопасности и предотвращения случаев противоправных действий».
Закон «О персональных данных» сегодня уже позволяет ФСИН собирать биометрию у подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия при «осуществлении правосудия» (в том числе для контроля за передвижением осужденных). Тем не менее на сбор таких данных все же берут письменное согласие. Хранят и обрабатывают их более чем в 450 отдельных СИЗО, колониях, исправительных центрах и других учреждениях. Их используют, например, для пропуска обвиняемых в здания, «оперативного реагирования» на возможные нарушения, для недопущения побегов и исключения возможности подмены осужденных при явке, говорится в материалах к поправкам. Однако межведомственного взаимодействия между этими учреждениями нет. Опрошенные “Ъ” эксперты указывали, что поправки могут стать основой для создания единой ведомственной базы ФСИН, которой сейчас не существует. В документе не говорится, что будет с биометрическими данными тех, кого оправдали или освободили из мест лишения свободы. В Минюсте “Ъ” заявили, что данные будут «уничтожаться либо обезличиваться по достижении целей обработки».