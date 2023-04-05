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Коммерсантъ FM
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Эмманюэль Макрон прибыл в Китай

В Китай прибыл с трехдневным визитом президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает CCTV. Его будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, визит продлится до 7 апреля.

Господин Макрон встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Агентство AFP сообщало, что они обсудят ситуацию на Украине. Последний раз лидеры двух стран встречались на полях саммита G20 в ноябре 2022 года.

В марте Китай посетил премьер-министр Испании Педро Санчес. Источники немецкой газеты Handelsblatt сообщали, что в апреле в КНР приедет глава МИД Германии Анналена Бербок.

Об отношениях Запада и Пекина — в материале «Ъ» «Под Америку подложили китайский мир».

Лаура Кеффер

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