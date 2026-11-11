Лидеры стран ОДКБ приняли декларацию по итогам саммита

Главы государств выразили озабоченность приближением к границам стран ОДКБ вооружений других военных коалиций. В декларации подчеркивается, что это создает угрозу общей безопасности. Участники договорились продолжить совместную боевую подготовку войск. Планируется и взаимодействие ОДКБ с Африканским союзом в целях противодействия «новым угрозам», а также подписание рамочного документа о сотрудничестве.