Лидеры стран ОДКБ приняли декларацию по итогам саммита
Согласно документу, лидеры стран считают, что мир переходит к многополярному устройству, что создает новые центры влияния и угрожает международной безопасности. В связи с этим государства — члены ОДКБ примут участие в разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности, которая призвана укрепить равенство.
Главы государств выразили озабоченность приближением к границам стран ОДКБ вооружений других военных коалиций. В декларации подчеркивается, что это создает угрозу общей безопасности. Участники договорились продолжить совместную боевую подготовку войск. Планируется и взаимодействие ОДКБ с Африканским союзом в целях противодействия «новым угрозам», а также подписание рамочного документа о сотрудничестве.
Участники организации также заявили о приверженности международному правилу о запрете использования химического и биологического оружия. В документе отмечается важность использования космоса исключительно в мирных целях и без размещения вооружений.
11 ноября в Москву для участия во встрече прибыли президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Сначала саммит проходил в узком формате, а затем — в расширенном.