Мбаппе получил травму на тренировке и не сыграет в матче Лиги наций
Капитан сборной Франции по футболу и форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит матч пятого тура Лиги наций против команды Италии из-за мышечной травмы, сообщают издания Le Parisien и L’Equipe.
Источники в национальной команде сообщают, что Мбаппе в среду утром не смог провести тренировку в основной группе на базе в Клерфонтене и проходил восстановительные процедуры из-за травмы подколенного сухожилия.
По данным L’Equipe, нападающий, вероятно, пропустит ближайший матч Лиги наций против сборной Италии, намеченный на 12 ноября. Под вопросом также остается участие Мбаппе в матче шестого тура против сборной Турции, который состоится 15 ноября.
Помимо Мбаппе, в ближайших матчах также не сыграют защитник «Ювентуса» Пьер Калулу, форвард «Интера» Маркус Тюрам и полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени.
После четырех туров Лиги наций сборная Франции занимает первое место в группе 1 дивизиона А, имея в активе десять очков. В этом розыгрыше Мбаппе провел один матч и забил один гол.