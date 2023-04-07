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Си пообещал Макрону поддержать инициативы Франции по урегулированию украинского конфликта

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов поддержать любое предложение Франции, которое приведет к политическому разрешению конфликта на Украине. Об этом глава КНР сказал на неформальной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в университете в Гуанчжоу, передает South China Morning Post.

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

«Политическое урегулирование — единственно правильный выход из положения. Что касается украинского вопроса, то Китай никогда не занимается этим вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость»,— добавил председатель КНР.

В ходе встречи господин Си также заявил, что причины «украинского кризиса» сложны и любое промедление в его разрешении нанесет ущерб всем сторонам, передает Центральное телевидение Китая. Господин Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что политическое разрешение конфликта должно учитывать законные интересы всех сторон.

Господин Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли с официальным трехдневным визитом в Китай 5 апреля. Переговоры президента Франции и председателя КНР прошли 6 апреля и продлились полтора часа. На встрече с господином Си господин Макрон выразил надежду, что лидер КНР сможет вернуть Россию и Украину за стол переговоров. Ранее сегодня, 7 апреля, издание Politico cообщило, что по итогам разговора с президентом Франции председатель КНР «не показал никаких признаков изменения своей позиции по поводу войны России с Украиной».

Кроме того, сегодня было опубликовано совместное заявление Китая и Франции по итогам переговоров глав государств. В нем страны, в частности, поддержали важность заявления о предотвращении ядерной войны и все усилия по восстановлению мира на Украине.

Подробнее о визите Эмманюэля Макрона в Пекин — в материале «Ъ» «Переговорчивый президент».

Эрдни Кагалтынов

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