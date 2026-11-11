Кушнер: на встрече с Путиным будут обсуждаться предложения Украины и ЕС
Советник президента США Джаред Кушнер написал в соцсети X, что во время визита в Москву 12 ноября обсудит с президентом России Владимиром Путиным подготовленные вместе с Украиной и европейскими странами предложения по урегулированию конфликта.
После переговоров с Владимиром Путиным, как отметил господин Кушнер, он вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом проведет консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.
Переговоры представителей России, Украины и США прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Россия и Украины приблизились к миру, но сейчас многое будет зависеть от участников переговорного процесса.