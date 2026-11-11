Кушнер: на встрече с Путиным будут обсуждаться предложения Украины и ЕС

Переговоры представителей России, Украины и США прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Россия и Украины приблизились к миру, но сейчас многое будет зависеть от участников переговорного процесса.