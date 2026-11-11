Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Мир

Кушнер: на встрече с Путиным будут обсуждаться предложения Украины и ЕС

Советник президента США Джаред Кушнер написал в соцсети X, что во время визита в Москву 12 ноября обсудит с президентом России Владимиром Путиным подготовленные вместе с Украиной и европейскими странами предложения по урегулированию конфликта.
Джаред Кушнер

Джаред Кушнер

Rula Rouhana / Reuters

После переговоров с Владимиром Путиным, как отметил господин Кушнер, он вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом проведет консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.
Переговоры представителей России, Украины и США прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Россия и Украины приблизились к миру, но сейчас многое будет зависеть от участников переговорного процесса.
Подробнее о переговорах в Абу-Даби — в материале «Ъ» «Не хочешь войны — говори о мире».
Евросоюз
Украина. Отношения с Россией
Последние новости о военной операции на Украине
СССР