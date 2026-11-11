Не хочешь войны — говори о мире

В Абу-Даби завершился очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому кризису. Помимо России, Украины и США в них приняли участие представители ЕС и НАТО, не находившиеся за столом переговоров, но активно общавшиеся с украинской и американской делегациями. Сторонам конфликта вновь не удалось договориться об условиях его прекращения. И тем не менее встреча не стала безрезультатной: ее участники приблизились к пониманию того, что украинский кризис не должен перерасти в большую войну в Европе, для предотвращения которой необходимо уже сегодня восстанавливать каналы диалога и договариваться о новой архитектуре «холодного мира». Вишенкой на торте, как обычно, стала договоренность об обмене пленными, который состоится через две-три недели.