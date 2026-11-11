Не хочешь войны — говори о мире
Европейские союзники Киева ищут пути избежать конфликта с Россией
В Абу-Даби завершился очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому кризису. Помимо России, Украины и США в них приняли участие представители ЕС и НАТО, не находившиеся за столом переговоров, но активно общавшиеся с украинской и американской делегациями. Сторонам конфликта вновь не удалось договориться об условиях его прекращения. И тем не менее встреча не стала безрезультатной: ее участники приблизились к пониманию того, что украинский кризис не должен перерасти в большую войну в Европе, для предотвращения которой необходимо уже сегодня восстанавливать каналы диалога и договариваться о новой архитектуре «холодного мира». Вишенкой на торте, как обычно, стала договоренность об обмене пленными, который состоится через две-три недели.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби, стартовавшие 10 ноября, возобновились в среду в 11 часов по московскому времени после состоявшегося накануне почти четырехчасового обсуждения за закрытыми дверями.
Переговоры второго дня продлились вдвое меньше, чем в первый день, а общие итоги встречи подвел в своем заявлении для прессы глава российской делегации Владимир Мединский.
«Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время»,— сообщил господин Мединский.
Впрочем, договоренность о новом обмене пленными стала единственным позитивным итогом той части переговоров, которая касалась непосредственно украинского урегулирования. В связи с этим наибольшую часть своего итогового обращения Владимир Мединский посвятил другой теме — вопросам о будущей архитектуре европейской безопасности.
«Конфликт на Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо и, по сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник»,— заявил глава российской делегации.
«Американская сторона была одной из активных сторон переговоров. И здесь важна роль личности в истории. Посланники президента Трампа, безусловно, люди искренние, эффективные и, что самое главное, нацеленные не на пустые разговоры, а на результат»,— прокомментировал работу спецпосланника президента Трампа Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера глава российской делегации.
Что же касается европейских представителей, которые присутствовали в Абу-Даби, но не участвовали в переговорах напрямую, то их позиции глава российской делегации дал принципиально иную оценку.
«Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали»,— констатировал Владимир Мединский.
Двухдневные переговоры в Абу-Даби фактически распались на две части. Если первый день обсуждения был посвящен общим вопросам гарантий европейской безопасности, которые ранее не обсуждались на переговорах в трехстороннем формате, то второй день включал в свою повестку территориальный вопрос и другую проблематику, связанную непосредственно с российско-украинским конфликтом.
Необходимо отметить, что украинская сторона вновь предприняла попытку положить на стол переговоров в Абу-Даби свои предложения по энергетическому и морскому перемирию. А президент Зеленский категорически отверг возможность компромисса по территориальному вопросу. В интервью датскому телевидению вечером 10 ноября он сообщил, что, если Россия получит Донбасс, у нее появится возможность наступать на Киев.
Со своей стороны Россия категорически отвергла предложение о прекращении огня. «Выходить на очередное перемирие, на очередное прекращение огня, как бы это ни называть, не понимая, что будет дальше,— мы на это не согласимся»,— заявил 10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, установление перемирия на Украине навязывают прежде всего европейцы. «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят "стабилизационные силы" на территорию, контролируемую киевским режимом»,— пояснил Сергей Лавров.
Несмотря на то что предпосылки для скорого украинского мира не просматриваются, не участвовавший в переговорах в Абу-Даби, но внимательно следивший за их ходом госсекретарь США Марко Рубио был настроен весьма позитивно.
«Кажется, переговоры в Абу-Даби очень продуктивны. Разумеется, впереди еще много работы. Речь не идет о том, что это удастся урегулировать в течение 24 часов, ничего подобного»,— заявил Марко Рубио на встрече глав МИДов G7 в Париже. «Наша цель состоит в том, чтобы в какой-то момент расширить трехсторонний формат. Чтобы не только США, Украина и Россия, но также и европейцы были непосредственно представлены за столом переговоров. Надеюсь, так и будет»,— заявил господин Рубио. «Возможно, в ближайшие дни нам удастся добиться определенного прогресса в их включении в переговоры»,— добавил госсекретарь США.
В свою очередь, утечки в СМИ и заявления европейских политиков свидетельствуют о растущем понимании того, что продолжение военной фазы украинского конфликта в любом случае не должно перерасти в большую войну в Европе, убийственную для всего континента.
Весьма неожиданным, если не сенсационным, стало признание главы Минобороны Великобритании Уэса Стритинга, призвавшего Лондон создать дополнительные каналы связи с Москвой для снижения рисков военных инцидентов.
«У нас есть посольство в Москве. Это важный канал. Я бы предпочел, чтобы существовали и другие каналы, особенно на уровне военных контактов. Всегда существует риск просчета, поэтому важно поддерживать прямую связь»,— заявил глава военного ведомства Великобритании.
Схожие опасения испытывают и в Париже — еще одной столице европейской «коалиции желающих». Как сообщает со ссылкой на источники в Париже газета The Financial Times, Франция оказывает давление на Германию с требованием определить, как она будет использовать свои дальнобойные ракеты в случае конфликта с Россией.
Напомним, что Германия и группа других стран, включая Великобританию, Польшу, государства Северной Европы и Прибалтики, закупают ракеты наземного базирования с дальностью полета около 2 тыс. км, которые позволяют поражать цели в глубине российской территории. Однако Франция опасается ядерного ответа со стороны России и хочет его предотвратить.
В свою очередь, премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре заявил 11 ноября, что не исключает еще одного телефонного разговора с президентом Путиным, который норвежский лидер может провести вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Как сообщила газета Financial Times, представители ряда европейских стран готовы вернуться к обсуждению соглашений с Россией в сфере контроля над вооружениями и предотвращения военных конфликтов. По информации источников издания, речь может идти о восстановлении механизмов предотвращения рисков военного конфликта времен холодной войны. Среди возможных примеров издание называет договор «Открытое небо», который позволял США и России наблюдать за военными объектами друг друга, а также соглашения, ограничивающие размещение отдельных видов ракет.
На этом фоне Сергей Лавров подтвердил, что базовые договоренности об общеевропейской безопасности могут быть достигнуты еще до окончания украинского конфликта.
«Идея сформулировать четкие параметры будущей архитектуры безопасности и уже потом переходить к урегулированию собственно российско-украинского конфликта абсолютно разумная»,— отметил глава МИД РФ по итогам заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
Как сообщил “Ъ” помощник президента Путина Юрий Ушаков, американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер уже 12 ноября отправятся на переговоры в Москву. Это означает, что переговорная команда Белого дома после Абу-Даби намерена продолжить свою миротворческую миссию без возвращения в Вашингтон. Как ожидается, после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проведут новую встречу с Владимиром Зеленским.