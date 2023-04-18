Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, сообщили в Кремле.

В ходе совещания господин Путин попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях. «Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией»,— сказал президент РФ.

Он уточнил, что господин Теплинский «был достаточно долго на передней линии» и «сделал доклад очень обстоятельный». «Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили»,— добавил Владимир Путин.

Глава государства также поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.

Это первое посещение господином Путиным Херсонской области. 19 марта он побывал в Мариуполе в Донецкой народной республике. Кремль сообщал, что президент России прибыл в город на вертолете и объехал несколько районов за рулем машины вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В тот же день Владимир Путин посетил Ростов-на-Дону, где провел совещание и заслушал доклады военачальников. В декабре 2022 года он посетил объединенный штаб родов войск, которые задействованы в военной операции на Украине. Кремль утверждал, что господин Путин также побывал в зоне военной операции.