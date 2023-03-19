Мариупольские рассказы

19 марта президент России Владимир Путин побывал в Мариуполе, и вице-премьер Марат Хуснуллин, сопровождавший его в поездке по городу, показал, как тот восстанавливается. Да, с этим не поспоришь. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников и не спорит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители нового микрорайона неожиданно встретили Владимира Путина у себя во дворе

Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ Жители нового микрорайона неожиданно встретили Владимира Путина у себя во дворе

Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ

Из Севастополя Владимир Путин полетел не в Москву, как можно было бы предположить, а в Мариуполь. И после Севастополя это был еще один сюрприз, конечно. Да, впечатляющий.

А после Мариуполя, сразу стоит сказать, был еще Ростов-на-Дону с командным пунктом российских войск. Российского президента встретил командующий группировкой генерал армии Валерий Герасимов.

— Товарищи офицеры! — поприветствовал собравшихся военных, несмотря на раннее воскресное утро, Владимир Путин.

Это «Товарищи офицеры!» с акцентом и повышением интонации на последнем слове всегда звучит как-то многообещающе, и кажется, что за ним последует что-то еще выдающееся. Но ничего не следует, это просто поздоровались.

Во время ошеломляющей для сотрудников службы безопасности поездки в Мариуполь Владимир Путин сидел за рулем снова, как и в Севастополе, Landcruiser и пропускал то грузовик, то мини-трактор (у водителя Landcruiser намечался левый поворот) и немного рассеянно слушал пассажира, вице-премьера Марата Хуснуллина.

— Находимся в районе аэропорта. Здание у нас достаточно сильно разрушено, были активные боевые действия, полоса более или менее сохранилась... Поставили в план, в конце 2023 года будем реконструировать. Рассчитываем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж...

— Когда? — интересовался российский президент, напряженно следивший, казалось, прежде всего за дорогой.

Нечасто он сам в последнее время выезжает в город.

— Мы поставили его на 25-й год. Потому что ближайший аэропорт пока в Ростове и Таганроге... Используем военный (видимо, не так поврежденный.— А. К.),— кивнул Марат Хуснуллин.— Аэропорт находится фактически на окраине города, сейчас полтора километра до трассы...

Ехали они, казалось, в каком-то поле просто сейчас. Да, такого еще не было.

— Сделали дорогу четырехполосную от Донецка до Мариуполя, до этого была двухполосная, в очень плохом состоянии, езды на хорошей скорости меньше часа...— докладывал вице-премьер.— А задача номер один была запустить дома и школы. В прошлом году из 1730 объектов, которые нужно было запустить к отопительному сезону, запустили 1514. В этом году поставили задачу все разрушенные объекты к отопительному сезону подключить... 1829 объектов.

Может возникнуть вопрос, зачем подключать объекты, если они разрушены? Видимо, смысл есть. Речь, судя по всему, о котельных, вокруг которых начнется и восстановление, а на самом деле строительство домов.

— Вот это блокпосты... Пока что проверяют машины...— увлекся Марат Хуснуллин ролью экскурсовода (нет, их не остановили.— А. К.).— А здесь мы строим два новых микрорайона... Один назвали ЖК «Невский»... Двенадцать домов готовы... За четыре месяца построили первую партию! Это уже тут люди все, живут! Это очень прилично!

— Современно! — одобрил Владимир Путин.

Кому-то он еще махал рукой. Строителям на дороге, кажется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По дороге пассажир постоянно отвлекал водителя

Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ По дороге пассажир постоянно отвлекал водителя

Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ

— Очень прилично! Современно, благоустроенно! — еще больше оживился Марат Хуснуллин.— Ну вы сейчас все увидите!.. Это вот с правой стороны разрушенный торговый центр... Выработали механизм. Выставляем на аукцион. Решили, что пусть кто хочет, тот восстанавливает и строит... За рубль отдадим! Аукцион!.. Хозяева сбежали на Украину...

— Их дело... Никто ничего не отбирает,— пожал плечами президент.

Просто разрушили торговый центр. То ли наши, то ли ваши. А так-то не отбирали, конечно.

— Да, мы взяли в бюджет… Но никто у них не отбирал! — горячо согласился Марат Хуснуллин.— Хотят — пусть возвращаются...

Видимо, не хотят.

— Всех, кто приходит со своими правами, мы регистрируем! — заверил Марат Хуснуллин.

Нет, невозможно было отвлечься от мысли о том, где все это происходило. Это все было в том самом Мариуполе.

Владимир Путин развернулся и поехал обратно — видимо, чтобы повернуть с дороги направо.

Въехали на территорию нового микрорайона.

— Живут? — с сомнением спросил президент, оглядываясь по сторонам.

Да, пока такого впечатления не складывалось.

— Живут! Причем очень активно! — заверил его Марат Хуснуллин.— С ремонтом же сдавали!

Вице-премьер добавил, что отсюда не видно, но вон там сдали помещение на 9 тыс. (квадратных.— “Ъ”) метров, и теперь там отделение МЧС, у которого много работы, потому что идет разминирование, работают 500 человек.

То есть в одном месте строят и в другом в это же время разминируют.

Но Марат Хуснуллин заверил, что работы по разминированию близки к завершению.

— Warkout, детская площадка, а перед нами — школа. С бассейном! — сообщил вице-премьер.

Меня интересовало, предусмотрены ли бомбоубежища, но об этом он ничего не сказал.

Зашли на детскую площадку. Небольшая презентация с альбомами.

— Очень четко видно все. Там, где мы наступали, ударов снарядами не было вообще! — рассказал вице-премьер.— С ихней стороны — прямой наводкой били танками по домам. Я вам как строитель говорю. Не надо было бить (то есть, видимо, не было, по мнению Марата Хуснуллина, необходимости.— А. К.)... Они просто разрушали дома.

— Мы ни одного человека не увезли. Нам удалось оставить всех людей здесь. Ни один человек из Мариуполя не уехал! — в какой-то момент констатировал вице-премьер.

Это было как-то странно уже совсем.

Даже Владимир Путин удивился.

— Нет, я имею в виду — тех, кто хотел остаться. Остались все!.. А вот первая больница, которой мы занимались. Тут было...— покачал головой вице-премьер.— Они, знаете, что делали? Они даже трупы минировали, чтобы мы их не убирали... Мы все сделали. Волноваха практически восстановлена... А помните, попал снаряд в родильный дом? Четыре месяца — и вот перинатальный центр! Вот в таком состоянии.

— Это уже в Донецке? — переспрашивал президент.

— В Донецке. А вот в Мариуполе филармония и драматический театр… 15 апреля в театре готовы дать первый спектакль... Да, отсюда недалеко...— с интересом смотрел на Владимира Путина Марат Хуснуллин.

Он ждал этого вопроса.

Ясно было, куда дальше.

Но сначала у одного подъезда президента, оказывается, люди ждали.

— Не ожидал! Можно с вами хотя бы поздороваться?! — воскликнул один из жителей.

Ну так уж и не ожидал.

— Мы только по телевизору вас видели! — добавил его, видимо, сосед.

— Ну так надо же начинать знакомиться поближе,— поддержал Владимир Путин.— Вы здесь живете?

Они наперебой отвечали:

— Да… Да...

— Нравится? — поинтересовался президент.

Что-то ведь надо было спросить…

— Конечно! Спасибо вам!.. У меня, кстати, через 15 дней после вашего дня рождения — мое! Тоже 70. Но остался без ничего! — вырвалось у одного соседа.

— Теперь есть все,— поправила его девушка слева от президента.

— Спасибо вам за победу!..— донеслось откуда-то со стороны.

— Что-что? — переспросил Владимир Путин.— Идите сюда!

Такие люди тут лишними быть не могли.

— Вам держаться,— сказала эта женщина.— Вам счастья! Дай бог здоровья! Мы за вас молимся… Дождались...

— Нравится? — снова спросил президент, теперь уже ее.

— Что вы сказали? — переспросила его женщина.— А... Нравится! Это маленький кусочек рая у нас сейчас здесь!

Да, все тут еще несколько месяцев назад было, конечно, адом. Она, правда не желая того, имела в виду, что, кроме этого места, тут до сих пор уж точно даже не чистилище.

— Будем расширять...— сказал Владимир Путин.

— Будем! — с готовностью согласилась женщина.

Но почему же было так отчаянно жалко этих счастливчиков?

С еще одним сверстником президента они зашли в квартиру. «Было три комнаты, и дали три...» Тут и хлеб был уже предусмотрительно нарезан, и колбаса. Не перекусили, впрочем.

Ехали в театр. Владимир Путин тормозил на красный. Движение было оживленным.

— Из позитивного,— продолжал дорогой Марат Хуснуллин.

Что же мы слышали тогда до этого? Стало еще интересней.

— Более или менее сохранился яхт-клуб,— доложил он.

А вот это и правда радость.

— Набережная, два с половиной километра, так и осталась — с местами отдыха, с беговыми дорожками...— добавил вице-премьер.— Есть план развития, хороший дизайн-проект, в основных культовых сооружениях помогаем, работаем в нескольких храмах... Сегодня я был на храме и мечети, службы идут...— докладывал вице-премьер.

— Где это? — интересовался президент.

— А где у нас находится парк... Прямо у моря... Полностью восстановили освещение... Освещения не было вообще,— продолжал вице-премьер, и это была правда: въехали в освещенную зону.— Сейчас отрабатываем по созданию рабочих мест... Расписали каждое промышленное предприятие (Вряд ли это касается «Азовстали».— А. К.). К лету хотим запустить первый трамвайный маршрут... Сильно разбит центр города (Да и вообще.— А. К.)... Очень красивый вообще-то. Сейчас будем проезжать...

Слева было сгоревшее здание. Одно. Второе. Пошли направо, в театр. Действительно восстановлен. Да, в фантастические сроки.

Владимир Путин походил по фойе. Посидел в кресле. Оно было, похоже, очень мягким.

Поехали в аэропорт.

— Здесь и климат хороший,— рассказал Марат Хуснуллин.

— А море? — спросил Владимир Путин.

— А море с левой стороны.

Андрей Колесников