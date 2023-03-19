Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: общение Путина с жителями Мариуполя было спонтанным решением

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перемещения Владимира Путина по Мариуполю были спонтанными. Изначально в плане визита президента не было общения с местными жителями и похода к ним в гости, добавил пресс-секретарь.

По словам господина Пескова, в Мариуполе президент планировал посетить жилой комплекс. «Ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались. Это было абсолютно спонтанно. Также абсолютно спонтанно президент посмотрел стелу, памятник героям Великой Отечественной войны, парк, который выходит на яхт-клуб»,— заявил пресс-секретарь (цитата по «Интерфаксу»).

Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин сам перемещался по городу за рулем автомобиля. «Как такового кортежа не было. Очень компактная группа машин была»,— заявил пресс-секретарь. По его словам, президент ехал по городу, полностью соблюдая ПДД, движение строительной техники и граждан не блокировалось.

Ранее сегодня, 19 марта, Кремль сообщил о поездке Владимира Путина в Мариуполь. Как сообщила пресс-служба, президент прибыл в город на вертолете и объехал несколько районов Мариуполя за рулем автомобиля вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...