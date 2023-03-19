Песков: общение Путина с жителями Мариуполя было спонтанным решением

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перемещения Владимира Путина по Мариуполю были спонтанными. Изначально в плане визита президента не было общения с местными жителями и похода к ним в гости, добавил пресс-секретарь.

По словам господина Пескова, в Мариуполе президент планировал посетить жилой комплекс. «Ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались. Это было абсолютно спонтанно. Также абсолютно спонтанно президент посмотрел стелу, памятник героям Великой Отечественной войны, парк, который выходит на яхт-клуб»,— заявил пресс-секретарь (цитата по «Интерфаксу»).

Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин сам перемещался по городу за рулем автомобиля. «Как такового кортежа не было. Очень компактная группа машин была»,— заявил пресс-секретарь. По его словам, президент ехал по городу, полностью соблюдая ПДД, движение строительной техники и граждан не блокировалось.

Ранее сегодня, 19 марта, Кремль сообщил о поездке Владимира Путина в Мариуполь. Как сообщила пресс-служба, президент прибыл в город на вертолете и объехал несколько районов Мариуполя за рулем автомобиля вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

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Эрдни Кагалтынов