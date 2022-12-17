Путин работал в объединенном штабе родов войск, участвующих в военной операции

Президент Владимир Путин 16 декабря весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в военной операции на Украине. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава государства «ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе специальной военной операции, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими» (цитата по «Интерфаксу»). Другие подробности, в том числе местонахождение штаба, не приводятся.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В конце сентября РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. С октября командующим объединенной группировкой войск является генерал армии Сергей Суровикин. До этого он руководил Южной группировкой войск.

Леонид Уварчев