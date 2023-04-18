Владимир Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР

Президент России Владимир Путин после посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, отправился в Луганскую народную республику (ЛНР). Там глава страны посетил штаб национальной гвардии «Восток» и заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров об обстановке. Это его первая поездка в ЛНР.

В Кремле уверяют, что обе рабочие поездки заранее не готовились. «Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику, а также совещания в штабах "Днепр" и "Восток" заранее не готовились»,— сказали в Кремле (цитата по ТАСС). Между штабами Владимир Путин перемещался на вертолете.

Ранее сегодня, 18 апреля, господин Путин также впервые посетил Херсонскую область. Там он, в частности, заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича. 19 марта президент побывал в Мариуполе в Донецкой народной республике. По информации Кремля, президент РФ прибыл в город на вертолете и объехал несколько районов за рулем машины вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Лаура Кеффер