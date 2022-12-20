Песков сообщил, что Путин был в зоне военной операции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Российской газете» сообщил, что президент России Владимир Путин был в зоне военной операции и общался там с командующими войсками. 17 декабря пресс-служба Кремля сообщила, что президент весь день работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в военной операции на Украине. Было ли это в зоне боевых действий, не уточнялось.

Ранее сегодня депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире «Соловьев LIVE» сообщил, что президент побывал в зоне боевых действий. «Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу (16 декабря.— "Ъ"), то да»,— сказал Дмитрий Песков.

В сообщении Кремля говорилось, что в ходе посещения штаба войск Владимир Путин ознакомился с его работой, заслушал доклад о ходе специальной военной операции, а также провел совещание и встречи с командующими. На встрече присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, глава Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин. Местонахождение штаба не называлось.

О том, что происходит на 300-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина