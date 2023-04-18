Бразилия отвергла обвинения США в «повторении российской и китайской пропаганды»

Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби о том, что латиноамериканская страна «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Министр отверг такое предположение.

«Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен»,— сказал господин Виэйра журналистам (цитата по G1).

Господин Кирби обвинил Бразилию в пропаганде после того, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. США также назвали ошибочным предложение Бразилии к Украине рассмотреть уступку Крыма России.

Накануне, 17 апреля, в Бразилию прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе встречи с бразильским коллегой господин Лавров заверил, что Москва заинтересована в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился.

О визите главы МИД РФ в Бразилию — в материале «Ъ» «Сергей Лавров открыл турне Бразилией».

Леонид Уварчев