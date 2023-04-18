США после обвинений в «поощрении войны» назвали проблематичным подход Бразилии к Украине

Белый дом США прокомментировал высказывания президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным». Он также называл ошибочным предложение латиноамериканской страны к Украине «уступить» Крым России.

«В данном случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не глядя на факты»,— сказал господин Кирби (цитата по AFP).

Представитель Белого дома отметил, что у США нет возражений против попыток любой страны приложить усилия, чтобы «положить конец войне». «Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась. Это может произойти прямо сейчас, сегодня, если господин Путин прекратит нападать на Украину и выведет свои войска»,— добавил господин Кирби.

«Последние комментарии Бразилии о том, что Украина должна рассмотреть возможность уступки Крыма просто ошибочны. Особенно для такой страны, как Бразилия, которая голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности»,— сказал представитель Белого дома.

Господин Лула да Силва последние месяцы призывает создать коалицию по урегулированию российско-украинского конфликта. Он отказался передавать боеприпасы для их использования в конфликте. По итогам недавнего визита в Китай бразильский лидер обратился к США и Евросоюзу с призывом приложить усилия для разрешения российско-украинского конфликта.

Накануне, 17 апреля, в Бразилию прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе встречи с бразильским коллегой господин Лавров заверил, что Москва заинтересована в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился.

О визите главы МИД РФ в Бразилию — в материале «Ъ» «Сергей Лавров открыл турне Бразилией».

Леонид Уварчев