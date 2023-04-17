Лавров: мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился

Главы МИД России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виэйра провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Бразилиа. По словам господина Лаврова, они с коллегой говорили о том, что проблемы, подобные украинскому конфликту, нужно решать «не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей». Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее, заявил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Ueslei Marcelino, Reuters Сергей Лавров

Фото: Ueslei Marcelino, Reuters

Долгосрочные договоренности, с помощью которых может быть разрешен конфликт, «должны прежде всего опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств», считает глава российского МИДа. «И понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился, мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего и те цели, которые мы преследуем в этой связи»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что российская сторона признательна бразильской за понимание причин конфликта.

Господин Виейра сообщил, что в ходе переговоров высказался за создание «дружественной группы» для переговоров между Россией и Украиной. «Я подтвердил готовность Бразилии содействовать мирному урегулированию конфликта, напомнив о выступлениях президента Лулы (президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.— "Ъ") в смысле стремления содействовать формированию группы дружественных стран для посредничества в переговорах между Россией и Украиной»,— сказал он (цитата по новостноve порталe канала Globo).

Бразилия — первая страна, которую российский министр посещает в рамках своего латиноамериканского турне. Господин Лавров также посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

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Мария Федотова