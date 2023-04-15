Лула де Силва призвал США и ЕС «начать говорить о мире» на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам поездки в Китай обратился к США и Евросоюзу с призывом приложить усилия для разрешения российско-украинского конфликта.

«США должны прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире, чтобы мы могли убедить Путина и Зеленского, что мир интересует всех, а война на данный момент интересует только их двоих»,— сказал господин Лула де Силва журналистам (цитата по G1).

Президент Бразилии отметил, что провел долгую беседу с председателем Си Цзиньпином. В частности, он вновь выступил за создание группы стран, которая будет искать способ к достижению мира. По его мнению, страны, поставляющие оружие сторонам конфликта «поощряют войну». Он призвал их прекратить делать это.

Господин Лула де Силва в январе предложил многосторонний формат урегулирования российско-украинского конфликта по примеру G20. Бразильский президент отказался передавать боеприпасы для их использования в конфликте.

Как в США отреагировали на мирный план, предложенный Китаем,— в материале «Ъ» «Под Америку подложили китайский мир».

Леонид Уварчев