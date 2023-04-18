Во Франции на протестах против пенсионной реформы начались столкновения

Французы вышли на акции протеста против пенсионной реформы на фоне выступления президента Эмманюэля Макрона по этому поводу. В Париже и других городах прошли столкновения с правоохранительными органами. Полиция применила слезоточивый газ, передает Le Figaro.

На демонстрациях протестующие стучали ложками по кастрюлям во время речи господина Макрона. Президент в телеобращении пообещал одновременно с пенсионной реформой улучшить условия труда и жизни. Он выразил сожаление, что обществу не удалось достичь консенсуса.

В Париже прошло три акции общей численность, по оценке полиции, в 2 тыс. человек. Демонстранты поджигали мусорные баки. Около 1 тыс. человек собрались в Ренне, несколько сотен — в Лионе и Марселе. Акции прошли и в других французских городах. Во многих из них наблюдаются беспорядки и столкновения. Известно, что полиция применила слезоточивый газ в Бордо, Ренне и Лионе.

Реформа Эмманюэля Макрона повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году. Она была принята правительством в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов при необходимых 287 голосах. 14 апреля конституционный совет Франции признал реформу законной с некоторыми оговорками.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Французские "мудрецы" не мудрствовали лукаво».

Леонид Уварчев