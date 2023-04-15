Французские «мудрецы» не мудрствовали лукаво

Пенсионная реформа во Франции прошла последний этап утверждения. Конституционный совет не нашел оснований для ее отмены, на что напрасно надеялась оппозиция. Отменен был лишь один (далеко не самый важный) пункт закона. Протесты против реформы продолжатся, пока сами манифестанты от них не устанут. Возможно, это произойдет быстрее, чем они сами предполагают, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe, Reuters Фото: Stephane Mahe, Reuters

На девять членов Конституционного совета, которых во Франции часто называют «мудрецами», возлагали надежды и власти, и оппозиция. Правительство надеялось, что Совет окончательно выведет реформу на финишную прямую и закон вступит в силу 1 сентября. Оппозиция верила, что именно сейчас, на последнем этапе, инициатива потерпит поражение.

У Совета огромные полномочия. Конституция признает главенство его решения, которое не может быть оспорено, «для всех административных и юридических органов». Если «мудрецы» убирают один из пунктов закона, его нельзя вернуть, а полная отмена заставила бы правительство начать процесс утверждения заново. Оппозиция надеялась также, что члены Совета согласятся с предложением о проведении референдума против реформы, и готовилась собрать необходимые для этого 4,7 млн подписей.

Однако далеко не все протестующие понимали, чего они ждут от Конституционного совета. Мало того, что состав этого органа не назовешь оппозиционным: в нем не заседают, как раньше, прежние президенты, но есть функционеры, адвокаты, отставные министры и премьер-министры, такие как Лоран Фабиус и Аллен Жюппе. «Мудрецы», кто бы они ни были, все равно не могли высказываться о новом законе с точки зрения его справедливости или человечности. Они должны были подвергнуть закон конституционному анализу: были ли при его утверждении допущены нарушения, нет ли в пунктах закона вопиющих противоречий — и все.

При этом настроение толпы колебалось между надеждами на благосклонность «мудрецов», которых осыпали комплиментами, и заранее копившегося на них же гнева, выражавшегося в баррикадах из мусорных ящиков и попытках шумных митингов (проведение которых у здания Совета, впрочем, было строго запрещено).

В сущности, правительство было готово к тому, что Совет вычеркнет из закона некоторое количество пунктов. Причем в основном из числа тех поправок, которые вносили в документ парламентарии. Лишь бы остался в неприкосновенности главный пункт — о повышении до 64 лет возраста выхода на пенсию. Так оно и случилось. «Мудрецы» высказались также против организации референдума.

Президент Эмманюэль Макрон, еще не дожидаясь решения, пригласил своих противников в Елисейский дворец для обсуждения ситуации. Встреча запланирована на вторник. Понятно, что задача главы государства — провести закон и дальше обсуждать его с профсоюзами как свершившийся факт.

Между тем профсоюзы заранее скептически отнеслись к такому приглашению. «Утвердит Конституционный совет или нет, это не повлияет на нашу борьбу»,— говорят представители профсоюза CGT. И все же после того, как закон принят, не так уж много аргументов остается в руках «улицы». В период принятия закона профсоюзы и «дикие» манифестанты уже продемонстрировали все, на что они способны. Забастовки дорого обходятся прежде всего самим бастующим. «Понятно, что CFDT не будет бастовать шесть месяцев»,— уже признал глава этого профсоюза Лоран Берже.

Противники реформы могут, конечно, и дальше призывать к созданию искусственного бензинового кризиса или заваливать Париж мусором. Рецепты против этого у правительства существуют. Они могут устраивать побоища с полицией и жечь магазины, привлекая внимание прессы все более безумными выходками, вроде произошедшего в четверг вторжения с плакатами и файерами в здание Louis Vuitton на авеню Монтень. Но полчаса стояния в лобби конторского здания только на телевизионном экране выглядело устрашающим и сколь-либо осмысленным. В период «желтых жилетов» Франция повидала достаточно уличного насилия, чтобы перестать относиться к нему иначе, чем с раздражением.

Конечно, популярность президента страдает. Согласно результатам апрельского опроса от Ipsos, она сейчас едва ли не на самом низком уровне — действия господина Макрона не одобряют 69% опрошенных. Еще хуже рейтинг у премьер-министра. Элизабет Борн непопулярна на 72%. Весьма вероятно, что в угоду «улице» президент вскоре отправит в отставку главу правительства, которая делит с ним рекорды непопулярности. В СМИ уже открыто обсуждаются возможные кандидатуры для замены. Но это едва ли повлияет на решимость президента, у которого впереди еще годы правления. При этом на третий срок он выдвигаться не сможет, будут ли его любить сограждане или ненавидеть.