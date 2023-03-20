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Коммерсантъ FM
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Правительство Франции избежало вотума недоверия

Голосование в Национальной ассамблее завершилось в пользу правительства Элизабет Борн. Предложение о межпартийном вотуме недоверия, поданное группой LIOT (Libertes, Independants, Outre-mer et Territoires — свободы, независимые, заморские территории и территории), не набрало необходимых 287 голосов. За уход правительства проголосовало только 278 депутатов. Разница в девять голосов стала решающей.

Фото: Pascal Rossignol, Reuters

Фото: Pascal Rossignol, Reuters

Премьер-министр Элизабет Борн снова избежала вынужденной отставки, в результате уже 15-го голосования за время ее работы. Сумев настоять на принятии закона о пенсионной реформе с помощью статьи 49.3 Конституции, она не подверглась санкции парламента. Как и ожидалось, предложение не поддержали члены парламентской группы «Республиканцы» LR.

Затем состоялось голосование по запросу, поданному другой парламентской группой — крайне правым Национальным объединением RN Марин Ле Пен. Его не поддержали левые депутаты, что было необходимо, учитывая соотношение сил. Любые инициативы крайне правых обычно отвергаются левыми с порога. Левое крыло парламента Nupes предпочло присоединиться к инициативе группы LIOT. Глава Национального объединения Марин Ле Пен не смирилась с проигрышем, сказав, что либо Элизабет Борн «должна уйти» либо «президент должен подать в отставку».

Итак, реформа прошла парламент. Чтобы окончательно стать законом, принятому законопроекту предстоит еще пройти утверждение Конституционного совета. Но, скорее всего, противникам закона предстоит продолжить борьбу с ним на улицах. Профсоюзы уже объявили новым днем забастовок и демонстраций четверг, 23 марта. Не обойдется без выступлений и сегодняшний вечер.

О протестах во Франции — в материале «Ъ» «Температура на парижских улицах 49.3».

Алексей Тарханов, Париж

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