Пять стран ЕС призвали Брюссель купить у них скопившееся украинское зерно

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза из-за проблем со скопившимся украинским зерном. Они призвали изучить возможность его закупки Брюсселем «на гуманитарные нужды», а также предоставить финансовую поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры, передает The Associated Press.

Проблема возникла из-за потока украинского продовольствия в эти страны, что привело к снижению стоимости продукции и заполнению складов. В частности, речь идет о зерне, семечках, яйцах, мясе птицы, сахаре, яблоках, ягодах, муке, меде и макаронах.

Переполнение местных рынков украинской продукцией привело к недовольству фермеров. Так, в Болгарии сельхозпроизводители блокировали погранпереходы. Власти Польши после долгих переговоров с местными фермерами обещали предоставить финансовую и инфраструктурную помощь. На этом фоне Брюссель предложил выплатить Болгарии и Польше €16,7 млн и €30 млн соответственно. Власти считают эту сумму недостаточно.

О протестах фермеров против украинской сельхозпродукции — в материале «Ъ» «Борьба конкуренции с инфляцией».

Леонид Уварчев