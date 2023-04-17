«Есть повод подумать о будущем российской энергетики»

Германия закрывает последние АЭС. Тем временем в японском Саппоро страны «семерки» договорились окончательно отказаться от ископаемого топлива и достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Однако не смогли согласовать сроки отказа от угольной генерации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные действия Запада в итоге могут серьезно повредить России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Германии праздник — страна прощается с мирным атомом. В ночь на 16 апреля отключены последние три атомные электростанции в Баварии, Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. Как известно, сроки закрытия неоднократно переносились. Ранее называлась дата — конец 2022 года. Однако из-за украинских событий работу АЭС пришлось в очередной раз продлевать, но теперь точно все.

К великой радости «зеленых» и борцов за экологию эпохальное событие все-таки случилось. Предысторию не будем рассказывать, началось все с Чернобыля — катастрофа доказала, что мирный атом таковым на самом деле не является. Общественность очень беспокоилась, и политики были вынуждены реагировать. Несмотря на очевидные плюсы, пришлось идти навстречу и закрывать. Мы же знаем, экология для них если не все, то почти все. Странные они какие-то. Все им не так, даже готовы платить больше ради чистого воздуха. Но не все, многие эти идеи и не одобряют. Цены действительно растут. Здесь, что называется, не поспоришь.

Между тем в японском городе Саппоро заседали министры энергетики стран «семерки». Договорились ускориться и до 2050 года отказаться от ископаемого топлива. При этом уже к 2030 году страны западного мира планируют увеличить мощности солнечной и ветровой генерации. Единственное, что они не смогли согласовать — сроки отказа от использования угля. Кроме того, решено продолжать инвестиции в развитие газовых месторождений в связи с сокращением российских поставок.

В России принято, скажем так, подвергать все их программы чистой энергии сомнению, а то и откровенно насмехаться над ними. Очень популярна теория, что ветряки создают вибрацию, которая убивает все живое вокруг. Но бывшие западные партнеры не унывают и по-прежнему намереваются-таки создать новую чистую энергетику, огромные миллиарды на это выделяют.

И кажется, что если в итоге им это удастся, то потребление углеводородов резко сократится, и Россия рискует столкнуться с дальнейшими серьезными трудностями, поскольку от так называемого сырьевого проклятия уйти так и не удалось. Будет ли Азия массово покупать наши нефть и газ, сказать непросто. Это только кажется, что 2050 год очень далеко, на самом деле время идет быстро — намного быстрее, чем хотелось бы.

И к вопросу об АЭС: сейчас активно обсуждаются санкции против «Росатома», если их действительно введут, развивать этот бизнес будет сложнее. А это ведь большая системообразующая отрасль, так что есть повод подумать на досуге о будущем российской энергетики, но и не только о нем. Может так статься, что в один прекрасный день станет совсем не смешно. Несмотря на страшные прогнозы и обещания, бывшие партнеры прошлой зимой не замерзли, не намерены они замерзать и в дальнейшем.

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