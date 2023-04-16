Энергетику соотносят с приоритетами

Страны G7 не смогли договориться о конкретных сроках отказа от угля, но на саммите в Японии представители США, Франции, Германии, Великобритании и других государств обязались «ускорить постепенный отказ от ископаемого топлива». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на коммюнике. Как сообщает Reuters, Канада намерена прекратить добычу к 2030 году. Великобритания и некоторые другие члены G7 взяли на себя такие же обязательства. Но остальные «все еще пытаются понять, как могут достичь этого в указанные сроки», сообщили канадские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon/Pool, Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon/Pool, Reuters

Прийти к согласию по этому вопросу странам G7 будет трудно, подчеркнул ведущий эксперт Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков: «Это сигнал к тому, что не надо торопиться. Если будет дефицит газа, им придется вновь сделать шаг к углю, как это было в 2021-м и особенно в 2022-м годах.

В этом плане у некоторых государств есть и свои особенности. Так, министр энергетики Польши заявил, что вообще-то переходным топливом будет не газ, как у большинства стран, а уголь, просто потому что его здесь много. Так что Варшава вначале собирается отказаться от газа, а потом уже от угля.

В глобальном масштабе независимо о того, есть ли национальная программа в этой сфере или договоренности на уровне G7, на угольную отрасль и так будет оказываться давление, потому что банки во всем мире перестают кредитовать подобные проекты либо делают это под повышенный процент. Но до того момента, пока не появятся существенные объемы, например, СПГ, а это произойдет в период с 2026-го по 2030-й годы с вводом в эксплуатацию заводов по производству сжиженного газа, уголь будет сохранять свои позиции.

Вместе с тем Евросоюз еще в 2021 году объявил, что газ и атом способствуют энергетическому переходу, но это сделано было поздно. Многие страны со времен аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии принимали программу отказа от атомных электростанций, потому существенных вложений в эту отрасль не происходило. Также в ЕС гидростанции, газ, уголь оказались недоинвестированы, что и вызвало в итоге энергетический кризис. Все деньги шли только во возобновляемую энергетику, а оказалось, что спрос на традиционные ее виды тоже есть, но мощности уже не могут его удовлетворить».

В свою очередь, власти Германии собирались отключить атомные электростанции Isar-2, Neckarwestheim-2 и Emsland еще к концу 2022-го, но осенью канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился продлить их эксплуатацию. Вместе с тем остановку АЭС граждане восприняли по-разному, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Германии Андрей Урбан:

«Отключение АЭС считают своей заслуженной победой прежде всего экологические организации. Greenpeace перед Бранденбургскими воротами в Берлине установил целую композицию: среди разбросанных бочек с отработанным ядерным топливом лежит мертвый желтый динозавр, на туловище которого написано "Немецкая атомная энергетика повержена 15 апреля 2023 года".

В Мюнхене Greenpeace совместно с другими организациями проводит митинг, собравший по предварительным данным более 1 тыс. защитников окружающей среды. А рядом с переставшей работать АЭС Neckarwestheim-2 в Баден-Вюртемберге на праздник расставания с атомом собрались сотни людей.

Но стоит сказать, что в восторге от отключения АЭС далеко не все. В том же Берлине рядом с инсталляцией Greenpeace целая группа немцев с микрофонами в руках призывает правительство одуматься.

Представитель объединения Nuklearia заявил, что нельзя отказываться от энергии атома. По его словам, эта технология является безопасной и позволяет получать дешевое электричество, а это залог благосостояния простых граждан. И вообще, если верить соцопросам, почти 2/3 немцев не поддерживают закрытие атомных станций.

В социальных сетях сейчас очень много различных комментариев и реакций по поводу этих новостей. Есть опасения, что все это в итоге опять ляжет на рядового бюргера. В прошлом году очень сильно выросли счета за электричество, ЖКХ, в отдельных случаях даже в три раза. Но учитывая, что на отключенные реакторы приходилось порядка 10% электрогенерации, наверное, все-таки оснований для таких опасений немного».

В Финляндии между тем на полную мощность запустили крупнейший в Европе ядерный реактор, один из блоков АЭС Olkiluodon на западе страны. Как пишет Reuters, он покроет 14% потребностей Финляндии в электроэнергии, снижая зависимость от импорта из Швеции и Норвегии. Энергоблок должен проработать минимум 60 лет. Как уточняет агентство, планы активнее развивать атомную энергетику также есть у Франции, Великобритании и Швеции.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова