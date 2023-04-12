Санкции разобрали на атомы

США ввели первые санкции, напрямую затрагивающие проекты «Росатома» в ядерной энергетике. Под ограничения попали несколько структур госкорпорации, включая «Русатом Оверсиз», отвечающую за продвижение проектов «Росатома» за рубежом. Также ограничения затронули Ковровский механический завод и «Точмаш», производящие центрифуги для обогащения урана. Собеседники “Ъ” считают, что до тех пор, пока не будут введены ограничения в отношении самого «Росатома», отдельные санкции против его структур не смогут оказать значимого воздействия на атомный бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

США ввели санкции в отношении «Русатом Оверсиз» — структуры «Росатома», отвечающей за строительство за рубежом центров ядерной науки и технологий, следует из документов Минфина США. Под рестрикции попал и президент предприятия Евгений Пакерманов.

Санкции в отношении предприятия введены за то, что компания контролируется или действует в интересах правительства РФ и вовлечена в деятельность, направленную на «поддержку лидирующей позиции России на глобальном атомном рынке».

«Русатом Оверсиз» занимается продвижением на международный рынок линейки неэнергетических решений «Росатома», в том числе в сфере водородной энергетики. Филиалы расположены в Германии, Иордании и Саудовской Аравии, но масштабы международной деятельности невелики. Выручка «Русатом Оверсиз» по итогам 2022 года, согласно бухотчетности, составляла лишь 7 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб. Самый известный за последние годы проект компании — планы по строительству комплекса по производству 100 тыс. тонн водорода в год на Сахалине в партнерстве с французской Air Liquide. Кроме того, «Русатом Оверсиз» курирует проект строительства малой АЭС в Якутии, рассчитывая затем экспортировать подобные решения. При этом за строительство крупных атомных блоков за рубежом в «Росатоме» отвечает «Атомстройэкспорт».

В «Росатоме» введение санкций не комментировали. Собеседники “Ъ” в отрасли считают, что пока не принято решений о введении прямых санкций в отношении «Росатома», более мелкие ограничения не окажут глобального влияния на деятельность компании. На основной международной деятельности «Росатома» санкции не отразятся, согласен директор АНО «Атоминфо-центр», главный редактор atominfo.ru Александр Уваров.

Под новые санкции попали также входящие в «Росатом» Ковровский механический завод и ВПО «Точмаш», которые занимаются производством центрифуг для обогащения урана.

«Росатом» — крупнейший в мире провайдер услуг для обогащения урана (39% рынка), это наиболее сложный и маржинальный сегмент рынка производства ядерного топлива. Помимо этого, под ограничения попали производственное объединение «Старт» имени М. В. Проценко и АО «НИКИМТ-Атомстрой», которые имеют отношение к гособоронзаказу в атомной сфере.

«Росатом» — крупнейший в мире поставщик ядерных реакторов и топлива, поэтому США и страны ЕС пока не рассматривали всерьез введение санкций в отношении российской ядерной отрасли, несмотря на начало военных действий на Украине. Российский ядерный экспорт за 2022 год только вырос.

В частности, «Росатом» поставляет существенный объем урана в США. В 2021 году на госкорпорацию приходилось 17% общих закупок урана в США и ЕС. В самих США сейчас не работает ни одного завода по обогащению урана, в основном эти потребности закрывает «Росатом» и европейский консорциум Urenco.

Идея санкций против «Росатома» начала обсуждаться в рамках десятого пакета санкций ЕС, но так и не была поддержана большинством стран. Однако точечные санкции в отношении подконтрольных структур «Росатома» вводились.

Например, в феврале Минфин США уже ограничивал деятельность производителя углеволокна Umatex, входящего в структуру «Росатома»,— эта компания, в частности, выпускает волокно для крыла пассажирского лайнера МС-21. Великобритания ввела санкции в отношении главы «Росатома» Алексея Лихачева и Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, входящего в госкорпорацию.

Татьяна Дятел