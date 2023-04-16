Нетаньяху опроверг сообщения о том, что «Моссад» поощряет протесты в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг информацию о том, что одна из спецслужб его страны — «Моссад» — поощряла участие в протестах в Израиле. Об этом говорилось в утекших в интернет секретных документах правительства и ВС США. Подобное заявление господин Нетаньяху в программе NBC «Meet the Press» назвал «недоразумением».

Из одного из документов следовало, что «Моссад» призывал своих членов протестовать против правительства. «Правда в том, что юрисконсульт "Моссада" сказал, что по израильскому законодательству в демонстрациях могут участвовать младшие члены "Моссада", а старшие — нет. Вот, я думаю, что привело к этому недоразумению»,— разъяснил Биньямин Нетаньяху. «Моссад», военные, наши службы внутренней безопасности работают рука об руку со мной как с премьер-министром, чтобы обеспечить безопасность страны, подчеркнул он.

«Моссад» ранее также опроверг сообщения о том, что руководство ведомства поддерживало протесты против судебной реформы и призывало сотрудников участвовать в них.

После того как правительство господина Нетаньяху объявили о планах судебной реформы, в Израиле не прекращаются протесты.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Восстал народ израилев».

Мария Федотова