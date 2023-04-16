В Израиле сотни тысяч человек вновь вышли на митинги против судебной реформы

В Израиле 15-ю субботу подряд прошли акции протеста против судебной реформы. СМИ оценивают численность демонстрации в Тель-Авиве в 140–160 тыс. человек, еще десятки тысяч вышли в других городах. По оценке организаторов, всего в акциях приняли участие около 400 тыс. демонстрантов, передает The Times of Israel.

Протестующие вновь перекрыли шоссе Аялон в восточной части Тель-Авива. Семь человек были задержаны полицией, в том числе мужчина, который разжег костер на дороге.

Протесты продолжаются в Израиле, несмотря на решение премьера Биньямина Нетаньяху приостановить реформу. Реформа предполагает передачу парламентскому большинству контроля над процессом выбора судей Верховного суда. Также власти хотят отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Восстал народ израилев».

Леонид Уварчев