Восстал народ израилев

Несмотря на обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приостановить юридическую реформу до консультаций с парламентской оппозицией, общественные движения продолжают протесты. Они заявляют, что не верят правительству. Особые опасения вызывает вопрос о подчинении Национальной гвардии одному из самых радикальных израильских политиков. Тем не менее пока острая фаза кризиса, которая могла закончиться развалом правительства или серьезным гражданским противостоянием, пройдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ

Переговоры между представителями правящей коалиции и оппозиционных партий начались во вторник в резиденции президента Израиля Ицхака Герцога. Их цель — выработать национальный консенсус насчет реформы юридической системы.

Накануне на фоне массовых демонстраций и всеобщей забастовки, объявленной Федерацией профсоюзов Израиля («Гистадрутом»), премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о приостановке реформы юридической системы, которую правящая коалиция продвигала последние три месяца. Планируемые изменения в законодательстве вызвали недовольство значительной части общества. Существуют опасения, что в результате реформы судебная власть потеряет независимость. В частности, правящая коалиция может получить контроль над комиссией по выбору судей. Эта часть реформы вызывает наибольшие споры. Премьер пообещал, что планировавшееся на этой неделе рассмотрение этого и некоторых других законопроектов во втором и третьем чтении будет отложено.

Пока веры в возможный компромисс у израильтян немного. Прежде всего существует огромный раскол внутри коалиции. Одни готовы идти на компромисс с оппозицией, другие намерены стоять на своем. Среди последних — лидеры крайне правых партий «Оцма йехудит» и «Религиозный лагерь» министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич. Глава Минфина уже после выступления господина Нетаньяху призвал его, несмотря ни на что, продолжить реформу, ссылаясь на огромное число людей, пришедших в понедельник вечером на демонстрацию в Иерусалиме, чтобы поддержать правительство. Напомним, что накануне в Иерусалиме и других городах Израиля прошли многотысячные акции за и против реформы (см. “Ъ” от 28 марта).

Нет единства и в рядах противников реформы. После заявления господина Нетаньяху парламентская оппозиция согласилась на переговоры, «Гистадрут» и некоторые другие профсоюзы отменили забастовку. В частности, о возвращении к добровольной службе заявили резервисты. «Мы, как и большинство людей, не верим, что есть реальное намерение достичь широкого согласия. Мы верим только действиям»,— говорится в заявлении объединения резервистов «Братья по оружию». В то же время резервисты «решили дать переговорному процессу шанс», но пообещали, что будут готовиться к продолжению протестов. Впрочем, есть и те, кто решил не останавливаться. Штаб объединения протестных движений заявил, что акции будут продолжены. Многие полагают, что после парламентских каникул, которые продлятся до конца апреля, коалиция вернется к своему первоначальному плану и протащит реформы.

В подтверждение этих опасений во вторник стало известно, что парламентский комитет по законодательству (конституционный комитет) подготовил законопроект об изменении состава комиссии по выбору судей ко второму и третьему чтениям. Передача законопроекта в секретариат Кнессета означает, что он может быть утвержден в любой момент в течение 48 часов. Это вызвало шок у оппозиционных партий. Так, лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман призвал лидеров оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца отозвать переговорные команды. Но этого не произошло. Партии не хотят брать на себя ответственность за срыв переговоров. Кроме того, каждый из лидеров оппозиции использует ситуацию для повышения своего рейтинга. Так, согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу службы новостей N12, внутри оппозиции сейчас лидирует партия бывшего министра обороны Бени Ганца, который в последние недели поддерживал негласные контакты с коалицией, тогда как экс-премьер и глава МИДа Яир Лапид немного уступает. Впрочем, многие участники протестов говорили “Ъ”, что они не собираются полагаться в борьбе за свои права «ни на Лапида, ни на Ганца, ни на кого-либо еще». Так что еще вопрос, какая политика выгодна системной оппозиции, чтобы в будущем не потерять голоса избирателей.

Во вторник в Тель-Авиве состоялся «Марш тишины». Его организаторы заявили, что шествие символизирует намерение государства заставить людей замолчать. Символом акции стали белые маски с заклеенным ртом. Пришли представители профессиональных объединений (например, врачи) и просто люди с самыми разными убеждениями. Всех их объединили опасения, что реформа будет продолжена, а также в целом недовольство правительством. «Я не верю Нетаньяху, но больше всего меня напугало, что он собирается передать Национальную гвардию Бен-Гвиру»,— сказала корреспонденту “Ъ” одна из участниц демонстраций. Оказалось, что девять лет назад она приехала в Израиль из России. «Мы знаем, чем заканчиваются всякие гвардии и чем они занимаются. Нет иллюзий»,— отметила она. На среду в Хайфе, Иерусалиме, Тель-Авиве и Реховоте намечены специальные протестные акции под лозунгом «"Нет" Нацгвардии Бен-Гвира».

Дело в том, что накануне израильские СМИ сообщили: господин Нетаньяху обещал переподчинить Национальную гвардию Итамару Бен-Гвиру в обмен на обещание «Оцма йехудит» не выходить из правящей коалиции после решения премьера приостановить реформу. О создании Национальной гвардии в подчинении Пограничной стражи (МАГАВ) было объявлено еще в июне 2022 года. «Решение об этом было принято в 2021 году, после арабских беспорядков в городах со смешанным населением. Тогда полиция проявила недостаточную сноровку в быстром восстановлении порядка»,— пояснил “Ъ” израильский военный эксперт Давид Гендельман. «Нацгвардия замышлялась как сила быстрого реагирования и усиления на местах. Но ее подразделения пока так и не достигли требуемой численности, в первую очередь из-за недостатка бюджета, поэтому в значительной степени она все еще существует на бумаге»,— добавил господин Гендельман. Он также напомнил, что в рамках коалиционных соглашений Итамар Бен-Гвир требовал увеличить бюджет и завершить процесс создания Нацгвардии. «Согласно коалиционным соглашениям, вся Пограничная стража должна была быть выведена из подчинения полиции и переведена в прямое подчинение министра национальной безопасности. Но этого не произошло, так как полиция категорически против такой передачи полномочий»,— подчеркнул эксперт. По его словам, многие опасаются, что в случае передачи Нацгвардии Итамару Бен-Гвиру он сделает из нее свою личную милицию крайне правого толка, и это сейчас основная проблема.

Так что споры в израильском обществе — как в верхах, так и в низах — будут продолжены. Но Биньямин Нетаньяху может пока расслабиться. Развал коалиции не случился, а что будет через месяц — неизвестно.

Марианна Беленькая, Тель-Авив