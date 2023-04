«Моссад» отрицает данные NYT о поощрении службой протестов в Израиле

Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» отрицает опубликованную в The New York Times информацию о том, что руководство ведомства поддерживало протесты против судебной реформы и призывало сотрудников участвовать в них, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление ведомства.

«''Моссад'' и его высшие должностные лица не призывали и не призывают сотрудников ''Моссада'' посещать антиправительственные демонстрации, а также любые другие политические демонстрации и мероприятия»,— говорится в заявлении службы. Публикацию The New York Times в ведомстве назвали «лживой и безосновательной». «Моссад» также подчеркнул, что служба привержена ценности служения государству.

В статье, посвященной отношению руководства «Моссада» к протестам в Израиле, издание ссылалось на слитые секретные документы США.

Согласно информации из утекших в сеть документов, руководители «Моссада» призывали протестовать сотрудников и других граждан Израиля против предложенных правительством судебных реформ, а также критиковали исполнительную власть. Издание отмечает, что эту информацию США получили с помощью радиоэлектронной разведки.

Кроме того, неназванный израильский чиновник, знакомый с политикой разведывательной службы Израиля, сообщил, что глава «Моссада» Давид Барнеа консультировался с генпрокурором страны, чтобы разрешить желающим сотрудникам участвовать в протестах.

Несколько сотен бывших сотрудников «Моссада», включая бывших руководителей службы, подписали в марте совместное заявление с осуждением судебных инициатив правительства.

Предложенная правительством Биньямина Нетаньяху судебная реформа предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда. Также власти хотят отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.

Несколько месяцев в Израиле продолжались активные протесты, на которые выходят сотни тысяч человек. На этом фоне премьер приостановил движение реформы. Однако это не остановило массовые демонстрации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Восстал народ израилев».

Эрдни Кагалтынов