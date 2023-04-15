Паралимпийский комитет пожаловался в ООН на дискриминацию россиян

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил письмо в ООН с просьбой призвать Международный паралимпийский комитет (МПК) к недопущению дискриминации россиян по национальному признаку. Обращение также направили в комитет ООН по правам инвалидов, ЮНЕСКО, Всемирный союз инвалидов, Международную организацию инвалидов, Международный консорциум по инвалидности и развитию.

В ПКР заявили, что приостановка его членских прав в МПК означает полный запрет на участие российских спортсменов-инвалидов во всех международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх. Эта мера будет действовать, «пока МПК (ориентируясь на собственное субъективное мнение) не сочтет, что для применения указанных санкций отпали основания», отмечает российский комитет.

«МПК не предоставил доказательств того, что ПКР нарушил какие-либо членские обязательства в соответствии с положениями конституции МПК: все утверждения МПК по этому поводу являются абсолютно голословными и/или не касаются действий ПКР. МПК также обвинил ПКР в нарушении "олимпийского перемирия". Однако, ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не нарушали и не могли принять решения о нарушении "олимпийского перемирия" и, следовательно, не должны нести за это ответственность»,— говорится в письме.

В ноябре 2022 года МПК приостановил членство ПКР. В марте 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе, но при условии, что они не представляют российские силовые ведомства, а также не занимались «поддержкой боевых действий». На нынешней неделе глава МПК Эндрю Парсонс сказал, что российских паралимпийцев могут допустить к Играм-2024 в Париже независимо от решения МОК.

Подробности — в публикации «Ъ» «Вот тебе МОК, а вот и порог».

Лаура Кеффер