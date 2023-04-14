Российских паралимпийцев могут допустить к Играм-2024 без учета решений МОК

Российских паралимпийцев могут допустить к Играм-2024 в Париже независимо от решения Международного олимпийского комитета (МОК). С таким заявлением выступил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Парсонс

Фото: Peter Cziborra / Reuters Эндрю Парсонс

Фото: Peter Cziborra / Reuters

«Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась. МОК дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение»,— сообщил Парсонс (цитата по Kyodo). Сроки принятия решения о допуске россиян к Паралимпиаде-2024 он не назвал.

В ноябре 2022 года МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. В ходе голосования на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине за отстранение россиян высказались 64 делегата, против — 39, 16 — воздержались.

В марте 2023-го МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе, но при условии, что те не представляют российские силовые ведомства, а также не занимались «поддержкой боевых действий». Глава МОК Томас Бах заявил, что международные спортивные турниры должны проходить без дискриминации. При этом вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 пока не рассматривался и будет решен позже.

За полный недопуск атлетов из России и Белоруссии на летние Олимпийские игры-2024 в Париже публично выступили 35 стран, в том числе США и Германия. Господин Бах в ответ сказал, что правительства не должны решать, кого допускать к спортивным мероприятиям, а кого отстранять от них.

Подробности — в публикации «Ъ» «Вот тебе МОК, а вот и порог».

Александр Кислов