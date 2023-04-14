Пригожин: для власти и общества необходимо поставить жирную точку в СВО

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что для российских властей и общества необходимо поставить «жирную точку» в специальной военной операции (СВО). По его мнению, «идеальным вариантом» стало бы объявление об окончании операции.

«Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант — это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли»,— написал господин Пригожин в статье, которую опубликовала его пресс-служба.

Предприниматель считает, что в случае объявления об окончании военной операции России останется только «намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть». По его мнению, для России «всегда остается риск того, что после начала контрнаступления ситуация на фронте может ухудшиться».

Евгений Пригожин также считает, что США могли бы предложить российскому руководству уже сегодня обмен, при котором сохраняются границы на 24 февраля 2023 года. «Если власть откажется, то ВСУ пойдет в наступление. В этой ситуации могут быть различные варианты развития событий»,— пишет господин Пригожин. По его мнению, первый вариант — украинская армия «упрется в оборону РФ», которая впоследствии сама пойдет в контрнаступление, второй — украинская армия «где-то сумеет прорвать оборону».

Вместе с тем господин Пригожин выступает против «мягкого, спокойного договорняка». По его мнению, возвращение взятых под контроль территорий «запустит механизм центробежных сил в регионах» и «американцы добьются своего» в реализации плана по развалу России. «Россия не может принять никакого договорняка, только честный бой. И если из этого боя мы выйдем потрепанными — в этом нет ничего страшного. Укрепрайоны России не дают возможности проникнуть в ее глубину. <...> Либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою»,— добавил он.

Американские власти ожидают начала наступления украинских войск в ближайшие недели. По информации СМИ, которые изучили утечку секретных документов Пентагона, в Вашингтоне сомневаются в серьезных успехах украинской армии в ходе наступления. По информации Bloomberg, такого же мнения придерживаются в Европе.

О том, кто слил секретные документы США — в материале «Ъ» «Утечка дала осечку».

Леонид Уварчев