Bloomberg: страны Европы усомнились в успешности контрнаступления Украины

Некоторые европейские союзники скептически относятся к тому, что украинские вооруженные силы (ВСУ) достигнут значительного прорыва в 2023 году, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских политиков. По мнению источников агентства, это связано в том числе с тем, что у России было время подготовиться к надвигающемуся наступлению.

Европейские союзники Украины, которые оказались удивлены результатами ВСУ в 2022 году, пишет Bloomberg, теперь склоняются к тому, что боевые действия могут продлиться вплоть до 2024 года. Источники отмечают, что наступление Украины ожидалось в мае и планировалось в направлении Мелитополя на юге.

Однако теперь, рассказали источники, более реалистичной целью кажется продвижение на 30 км, чтобы боеспособная артиллерия Украины оказалась в пределах досягаемости российских линий снабжения, а у армии были условия для наступления в 2024 году. Для поддержания этого плана необходимо увеличить поддержку украинской армии, заявил один из источников издания.

«Амбициозный рывок», планируемый в ходе наступления, пишет Bloomberg, может стоить «тысяч жизней», поскольку за минувшую зиму Россия смогла подготовить многоуровневую оборону, включая минные поля.

После утечки в сеть секретных документов Пентагона The Washington Post сообщала, что Соединенные Штаты также сомневаются в достижении первоначальных целей контрнаступления. По оценкам американской разведки, проблемы Украины могут привести к тому, что ее вооруженные силы «значительно» не оправдают изначальные цели по «возврату территорий», занятых Россией весной 2022 года. Кроме того, сообщалось о нехватке боеприпасов и систем ПВО. CNN позднее писал, что украинское командование изменило некоторые военные планы после утечки.

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Лусине Баласян