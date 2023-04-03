Постпред США при НАТО ожидает контрнаступления Украины в ближайшие недели

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон ожидает проведения контрнаступления Киева в ближайшие недели. Она сказала об этом в преддверии заседания министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.

«Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели»,— сказала госпожа Смит (цитата по ТАСС).

Страны Запада в преддверии ожидаемого весеннего контрнаступления Украины нарастили поставки оружия Киеву. ФРГ и Великобритания отправили на Украину обещанные танки, Франция решила удвоить поставки 155-миллиметровых снарядов. Американские СМИ также сообщали, что контрнаступление ожидается в ближайшие недели.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Леонид Уварчев