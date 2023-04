Ваши карты слиты

Главной сенсацией прошедшей недели стало обнаружение в сети более сотни секретных документов Пентагона. Часть из них касается военной помощи США и союзников Украине и подготовки контрнаступления Киева. Другие содержат информацию в отношении Ближнего Востока и Китая, а также слежки за партнерами. Случившееся называют крупнейшей утечкой секретов со времен Эдварда Сноудена, оглушительным провалом американских спецслужб и впечатляющим успехом российской разведки. Как пишут западные СМИ, в Белом доме и Пентагоне обнародование секретных сведений вызвало переполох, и соответствующие ведомства уже начали расследование. В Москве на скандал отреагировали сдержанно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у России и до этого не было сомнений «в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бойцы украинского спецподразделения во время тренировки

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Бойцы украинского спецподразделения во время тренировки

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Первой об обнаружении в сети файлов под грифом «совершенно секретно», подготовленных Пентагоном, еще в ночь с 6 на 7 апреля сообщила газета The New York Times. Она обратила внимание на то, что различные интернет-платформы, в частности Telegram, Twitter и 4chan, буквально заполонили материалы, содержащие подробную информацию о планах США и НАТО по содействию Украине перед весенним контрнаступлением. В них не говорилось о его дате и месте, однако подробно описывались намерения Украины и союзников по формированию возможного числа бригад, которые будут задействованы для наступления, а также количество военной техники, на которую может рассчитывать Киев. При этом файлы были датированы концом февраля — началом марта, что тут же вызвало сомнения в их ценности для апрельской расстановки сил.

Тем не менее, согласно графикам из первой порции слитых документов, Киев для контрнаступления готовит 12 бригад, три из которых проходят тренировку на территории Украины, девять — в странах Запада под руководством инструкторов из США.

Шесть бригад планировалось подготовить к концу марта, еще три — к концу апреля. Кроме того, в ходе операции Киев намерен задействовать 253 танка, 381 единицу гусеничной техники, 480 единиц колесной, 147 артиллерийских установок и 571 HMMWV — «высокоподвижное многоцелевое колесное транспортное средство» — из стоящих на вооружении преимущественно американской армии.

Наибольшее недоверие вызвали указанные в файлах данные о потерях обеих сторон, которые, согласно документам, у Украины в разы превышают российские. Впрочем, на аналогичном графике, найденном на другой платформе, число российских потерь увеличивалось более чем вдвое. Период, за который берутся данные, в файлах не указан. Кроме того, никакие из цифр не совпадали с публичными оценками американских военных и других западных экспертов. Такое несоответствие дало возможность аналитикам усомниться в достоверности документов.

А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и вовсе назвал файлы «фотошопом» и «виртуальным псевдосливом».

За первой партией секретных документов последовала и вторая. Причем обнаружено было более 100 файлов, касающихся американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока, Китая, а также слежки за союзниками, в частности за Южной Кореей, Израилем и Великобританией. Согласно утечкам, спецслужбы США следят и за представителями руководства РФ, и за высшими государственными чиновниками Украины, и даже за руководством стран-партнеров.

The New York Times утверждает, что Вашингтону удавалось получать информацию почти из всех российских ведомств и спецслужб, что позволяло США предупреждать украинских коллег о времени планируемых Россией ударов и даже конкретных целях.

В частности, в одном из файлов обсуждаются планы Генштаба РФ по противодействию танкам, которые США собираются передать Украине, из чего журналисты делают вывод, что в Вашингтоне хорошо осведомлены о планах российского военного руководства.

Отдельное внимание СМИ привлекла секретная карта с подробным описанием хода боевых действий в Бахмуте (РФ называет город Артемовском) — в главной горячей точке конфликта последних месяцев. В частности, американская разведка указывала на острую нехватку боеприпасов у украинских военных, но в то же время отмечала успехи ВСУ в обороне города. Кроме того, по состоянию на 25 февраля украинские силы «были практически окружены российскими войсками», а украинская разведка оценивала положение своих войск как «катастрофическое». Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов тогда же предложил перебросить в город элитные подразделения, чтобы спасти ситуацию. Судя по всему, по просьбе командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского в Артемовск перебросили спецподразделение Kraken ГУР Украины, которое в конце марта президент страны Владимир Зеленский благодарил «за мощную работу» в этом городе.

Пожалуй, самое удивительное в этой истории то, что документы попали в открытый доступ еще в начале марта и были загружены в мессенджер Discord, наиболее популярный у любителей компьютерных игр. За месяц файлы успели распространиться и на других платформах, однако до статьи в The New York Times публично о них ничего не было известно. Как отметило издание Politico, все материалы, в которых речь идет об Украине, датируются периодом с конца февраля по начало марта и совпадают по времени с мероприятиями, когда американские генералы принимали украинских военных на базе США в Германии в рамках подготовки к весенней операции. Журналисты Politico, изучив документы с различных платформ и сравнив их с теми, что первоначало оказались в Discord, пришли к выводу: как минимум один раздел — о потерях — действительно редактировался. «Неясно, кто изначально получил документы, кто допустил их утечку и в какой степени они были изменены»,— отметило издание.

Между тем кроме Украины на государственном уровне никто больше не ставил слитые в сеть документы под сомнение. По информации ведущих американских СМИ, среди которых и The New York Times, и CNN, и USA Today, разразившийся скандал вызвал переполох в администрации президента Джо Байдена.

Во-первых, по мнению экспертов, утечка может нанести ущерб военным планам Украины, особенно если Москве удастся перекрыть источники информации из своих ведомств.

Во-вторых, союзники США уже непублично выражают недовольство и ставят под сомнение способность Вашингтона бережно обращаться с секретными данными, написала The New York Times. Неназванный украинский высокопоставленный чиновник в комментарии The Washington Post признался, что появившиеся файлы разозлили власти Украины, которые не хотели бы выставлять на всеобщее обозрение свои уязвимые места на поле боя. По данным газеты, паника и раздражение царят и в Пентагоне.

Высокопоставленный источник The New York Times в спецслужбах назвал случившееся «кошмаром для “Пяти глаз”» — сообщества стран (США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады), которые регулярно обмениваются между собой разведданными. Сотрудники американских ведомств, связанных с нацбезопасностью, опасаются, что количество попавших в общий доступ файлов может оказаться еще больше, и спешно ищут источник утечки.

Как сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, «Министерство обороны активно изучает этот вопрос и официально направило в Министерство юстиции запрос на расследование». Минюст США более детальной информации не предоставил, но подтвердил начало расследования.

Старший офицер британской военной разведки в отставке Филипп Инграм в интервью британской The Telegraph заявил, что утечка «очень значительная» и говорит о «промахах на самых высоких уровнях в области секретной информации».

«Это совершенно секретные или сверхсекретные (документы.— “Ъ”). Это ежедневные справочные документы для высокопоставленных лиц, принимающих решения в США, на уровне руководителей ведомств или, возможно, на президентском уровне. Если это правда, у американцев очень серьезная проблема. Самая большая со времен Эдварда Сноудена»,— считает эксперт.

Путаница в данных о потерях дала аналитикам также повод задуматься о причастности Москвы к утечке. Неназванные американские чиновники заявили агентству Reuters, что, вероятно, «Россия или пророссийские элементы» стоят за появлением документов в сети. А The New York Times и вовсе назвала случившееся «первым прорывом российской разведки с начала войны».

При этом официально Москва достаточно сдержанно отреагировала на разразившийся скандал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя для CNN утечку документов, отметил лишь, что Россия и раньше была в курсе о военной помощи странами Запада Киеву.

«У нас нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии Соединенных Штатов и НАТО в конфликте между Россией и Украиной»,— заявил господин Песков. По его мнению, «уровень вовлеченности растет, постоянно повышается» и это «усложняет всю историю, но это не может повлиять на конечный исход спецоперации».

Алексей Забродин; Екатерина Мур, Вашингтон