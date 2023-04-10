Бяки и «Буки»

Скандал с утечками секретных американских документов обрастает новыми подробностями и, кажется, уже привел к первым последствиям. Новая порция деталей, изученная и опубликованная западными СМИ, высветила проблемы с украинскими системами ПВО советского образца. Согласно утекшим документам, ракеты для комплексов «Бук» и С-300 у ВСУ почти на исходе. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что из-за слитых в сеть документов украинскому командованию уже пришлось заняться корректировкой планов по грядущему контрнаступлению. В это время Пентагон и Минюст США продолжают расследование утечек. Судя по всему, этим же занимаются и в Москве, где рассекреченные файлы считают «достаточно интересными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Система ПВО «Бук

Фото: Mikhail Metzel / AP Система ПВО «Бук

Фото: Mikhail Metzel / AP

Судя по заявлениям неназванных собеседников западных СМИ из Пентагона и администрации президента США, больше всего американских чиновников пока волнуют стратегические последствия утечки секретных файлов. Как отметил телеканал CNN, «совершенно секретные документы Пентагона, просочившиеся в сеть, дают редкое представление о том, как США шпионят за союзниками и врагами». И именно это обстоятельство крайне встревожило администрацию президента Джо Байдена, поскольку «разоблачения могут представлять угрозу конфиденциальным источникам информации и подставить под удар важные международные отношения». Часть документов раскрывают масштабы прослушки союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину. Другие же, как утверждается, показывают «степень проникновения США» в Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер». В Вашингтоне опасаются, что файлы помогут российской контрразведке выявить американские источники в своих структурах, отметил CNN.

Тем не менее какие у этого будут долгосрочные последствия, никто пока сказать не берется. Зато тактические последствия утечки уже, кажется, начали проявляться.

Как сообщил источник CNN, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, из-за слитых в сеть документов Киев был вынужден изменить некоторые из своих военных планов.

Хотя до этого советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк называл файлы «фотошопом» и уверял, что на готовящееся весеннее контрнаступление они не повлияют. Впрочем, как отмечают эксперты, вряд ли реакция Киева могла быть другой, учитывая детальные подробности подготовки к контрнаступлению, включая планируемое для участия в нем количество бригад и единиц техники и вооружений (см. “Ъ” от 10 апреля).

Как отмечает телеканал BBC, речь идет о крупнейшей за все время конфликта утечке секретной американской информации о ходе боевых действий, которая потенциально может оказаться весьма опасной. «Украина ревностно охраняет свою "оперативную безопасность", и в Киеве вряд ли испытали радость от того, что материалы настолько деликатного характера появились в публичном доступе в столь ответственный момент»,— говорится в материале BBC. Телеканал подчеркивают, что весеннее контрнаступление может стать переломным моментом для изменения хода боевых действий и «формирования условий для последующих мирных переговоров».

И хотя ни в одном из документов не говорится о дате начала наступления и направлениях главных ударов, вскрытых деталей о реальном положении дел в украинской армии уже достаточно, чтобы, как пишут западные СМИ, вызвать тревогу и раздражение у руководства Украины.

Тем более что поток новой информации никак не иссякнет. Если в первые дни все обсуждали число формирующихся бригад, количество бронетехники и артиллерийских систем, то теперь обнаружились проблемы с нехваткой ракет для зенитных ракетных комплексов.

Так, ракеты для систем ПВО советского образца могут закончиться у Украины в течение нескольких недель, написала газета The Guardian. В одном из документов под грифом «секретно», датированном 23 февраля, подробно описывается, что ракеты для советского ЗРК С-300 при нынешних темпах использования (на конец февраля) будут израсходованы к 2 мая. Издание отмечает: был ли с тех пор решен вопрос, неизвестно. Системы ПВО «Бук» и вовсе могут столкнуться с проблемами к середине апреля. Кроме того, к 23 мая могут быть «полностью истощены» и средства ПВО на линии фронта.

Представитель украинских военно-воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии The Wall Street Journal не стал комментировать слитые документы, однако признал проблемы с нехваткой боеприпасов советского производства для С-300 и «Бук». «Если мы проиграем битву за небо, последствия для Украины будут очень серьезными. Сейчас не время медлить»,— сказал он изданию и призвал западных союзников ускорить поставки.

Тем временем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США в данный момент оценивают влияние утечки секретных документов на национальную безопасность страны, «а также на союзников и партнеров».

Госпожа Сингх признала, что в слитых документах могут содержаться секретные и особо секретные сведения, однако добавила, что проверка подлинности файлов еще продолжается.

По-прежнему неясно, кто слил документы в сеть, однако эксперты склоняются к тому, что искать концы надо внутри администрации США, хотя изначально допускалась «причастность России или пророссийских элементов». Агентство Reuters отметило, что широта тем, затронутых в документах, наводит на мысль, что за утечкой стоит американский гражданин. «Сейчас основное внимание уделяется тому, что это утечка из США, поскольку многие документы находились только в распоряжении США»,— пояснил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой в комментарии Reuters. Тот факт, что некоторые файлы помечены как NOFORN, говорит о том, что конкретно к таким бумагам у иностранных граждан не может быть доступа.

В частности, с такой пометкой в сеть попал документ, в котором глава Пентагона Ллойд Остин приказал пилотам американских BBC не подлетать близко к Крымскому полуострову, держась от него на расстоянии не ближе чем 80,4 км. На соответствующей карте отмечены две зоны. Первая — на расстоянии около 19,3 км от побережья Крыма, в которой не могут летать никакие разведывательные аппараты. И вторая, согласно которой самолеты ВВС США не должны приближаться к полуострову ближе чем на 80,4 км, упомянутые господином Остином.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который несколько дней назад весьма сдержанно прокомментировал первые сообщения об утечке, 10 апреля уже назвал попавшие в сеть документы «достаточно интересными». «Их все изучают, анализируют, широко обсуждают»,— отметил он. При этом какую-либо причастность Москвы к случившемуся господин Песков отверг. «Это, собственно, такая склонность во всем и всегда и везде винить Россию и списывать все на Россию, но это такое сейчас общее заболевание, поэтому здесь нечего комментировать»,— добавил пресс-секретарь президента.

Алексей Забродин