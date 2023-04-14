ФБР разбирается с базой сданных

ФБР задержало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона, это 21-летний летчик ВВС Нацгвардии Джек Тейшейра, который работал на военной базе в Северной Каролине, пишут СМИ. Он якобы опубликовал сотни документов ЦРУ и Пентагона на платформе для любителей видеоигр Discord. А что им двигало? И что ему за это будет? Расскажет Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jack Teixeira Фото: Jack Teixeira

Споры о подлинности слитых документов и о том, российская или американская это была дезинформация, ФБР, похоже, не смущали. Агенты несколько дней искали источник утечки и обнаружили в доме в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Джек Тейшейра в красных баскетбольных шортах и военной оливковой футболке с поднятыми руками пятился к фургону ФБР, возле которого стояли федералы с автоматами. За процессом наблюдали сразу несколько вертолетов.

Потери украинской и российской армий, планы Киева по контрнаступлению, данные из почти каждой спецслужбы РФ, ситуация на Ближнем Востоке и в Китае... Сотни документов Пентагона и ЦРУ, в том числе совершенно секретных, вероятно, именно Джек Тейшейра публиковал на платформе Discord, где выступал под именем OG. Это был один многочисленных закрытых серверов, к которому подключились всего-то несколько десятков человек. Они обменивались мемами, оскорбительными шутками, смотрели фильмы.

А OG нередко говорил о ситуации в мире, секретных правительственных операциях и у участников группы был в почете, рассказал The Washington Post один из них: «Он был молодым харизматичным человеком, который любил природу, бога, стрельбу и гоночные автомобили. OG действительно видел себя лидером этой группы и в конечном счете им и был. Он хотел, чтобы мы все были типа суперсолдатами, в какой-то степени информированными, верующими, хорошо вооруженными и всякое такое».

По данным СМИ, Джек Тейшейра месяцами отправлял секретные документы участникам чата в Discord. В конце февраля один из подростков переслал их на другой сервер, после чего файлы попали в беседу об игре Minecraft с тысячами участников, а потом перекочевали в Twitter. Тогда их заметили прокремлевские Telegram-каналы, а позднее и Пентагон.

Тейшейра, он же OG, был очень недоволен американским правительством, выяснили журналисты. Но откуда у 21-летнего молодого человека могли быть секретные данные ЦРУ и Пентагона? Вероятно, ответ кроется в месте его работы: американец служил в разведывательном подразделении ВВС Национальной гвардии Массачусетса. И вряд ли был шпионом, считает корреспондент The Washington Post Шейн Харрис:

«Этот человек делился секретной информацией и, по-видимому, понимал это, но хотел доказать свою точку зрения и то, что может произвести впечатление на людей вокруг. Это что-то вроде эгоистического порыва.

Он не действовал как осведомитель, а пытался произвести впечатлить соратников.

Он думал, что они должны знать то, чего не знают обычные люди. Ему нравилось рассказывать о секретах и вещах, которые известны только ему».

На фоне расследования утечки президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что российская разведка и даже ЧВК «Вагнер» внедряются в геймерские сообщества и IT-компания уведомляла об этом правительство США. Все это напоминает охоту на ведьм или конспирологию, однако прецеденты с вербовкой или передачей секретных данных таким способом уже были, напомнил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко:

«Было несколько случаев, когда такие методы использовались даже террористическими организациями. Например, еще 15 лет назад в тогда очень популярной World of Warcraft была вычислена целая ячейка одной из запрещенных ближневосточных организаций, которая вербовала себе сторонников, приглашая их ехать воевать на своей стороне. Причем, обнаружили ее случайно. Ведь в большинстве своем сотрудникам спецслужбам, особенно руководителям, не приходит в голову, что игры могут представлять для них интерес.

Но это большая ошибка, потому что это огромная индустрия, в мире насчитывается около 2 млрд заядлых геймеров. Причем, как правило, это люди, которым сегодня по 30-40 лет, и они вполне могут занимать высокие должности, в частности, в секретных организациях и спецслужбах».

До больших должностей Джек Тейшейра, очевидно, так и не дорастет. Пока ему не предъявлено обвинение, но можно вспомнить похожие случаи. Солдат Брэдли Мэннинг, который пкредал секретные документы Джулиану Ассанджу и WikiLeaks, в 2013-м получил 35 лет тюрьмы. Правда, уже через четыре года сменил пол и был помилован Бараком Обамой.

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