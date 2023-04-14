Песков: Западу не удастся легитимизировать конфискацию российских средств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ требует разблокировать замороженные западными странами российские активы. По его словам, Кремль убежден, что Западу не удастся легитимизировать конфискацию российских средств.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, "упаковать" в нормы международного права вот эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается, и никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными»,— сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию Die Welt о том, что ЕС не сможет преодолеть юридические препятствия для конфискации замороженных резервов ЦБ РФ.

Пресс-секретарь отметил, что Россия будет следить за дальнейшими шагами Запада по вопросу использования заблокированных средств РФ.

В публикации от 13 апреля Die Welt ссылается на один из основополагающих для переговоров Еврокомиссии со странами—членами ЕС документов, который оказался в распоряжении газеты. В нем говорится, что замороженные резервы могут быть неприкосновенными, поскольку после окончания боевых действий на Украине их придется возвращать России.

Авторы документа, впрочем, предлагают вариант использования средств для оказания экономической помощи Украине: инвестировать замороженные средства в европейские государственные облигации. Ожидаемый доход — 2,6% годовых. По данным авторов документа, такая «чрезвычайная мера» может быть юридически законной.

В феврале Евросоюз объявил о создании рабочей группы для подготовки правовой базы, чтобы использовать замороженные и блокированные российские активы на восстановление Украины. Власти Франции и Швейцарии говорили, что пока юридические основания для такой меры отсутствуют. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в апреле сказал, что быстрого решения о разблокировке российских активов за границей нет.

Подробности — в публикации «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Эрдни Кагалтынов