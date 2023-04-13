Die Welt: ЕС должен вернуть замороженные активы ЦБ РФ после окончания боевых действий

Европейская комиссия продолжает искать способы использования замороженных российских активов, в частности резервов российского Центробанка, для поддержки экономики Украины. Это было и остается заявленной целью главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Тем не менее, сообщает германская Die Welt со ссылкой на неопубликованные документы Еврокомиссии, для этого необходимо обойти почти непреодолимые юридические препятствия.

Как следует из одного из оказавшихся в распоряжении газеты документов, основополагающего для переговоров Еврокомиссии со странами—членами ЕС, замороженные резервы могут быть неприкосновенными, поскольку после окончания боевых действий на Украине их придется возвращать России.

Авторы документа, впрочем, предлагают один вариант использования средств для оказания экономической помощи Украине: инвестировать замороженные средства в европейские государственные облигации. Ожидаемый доход — 2,6% годовых. По данным авторов документа, такая «чрезвычайная мера» может быть юридически законной.

Андрей Келекеев