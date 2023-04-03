Силуанов: быстрого решения по разблокировке российских активов за границей нет

Россия работает над разморозкой своих активов за рубежом, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, в этой ситуации «быстрого решения нет, скорее всего». Он добавил, что и «там наши активы заморожены и здесь их активы заморожены».

«Наша сейчас задача заключается в том, чтобы их свести, эти активы, один перед другим и попытаться развести. Потому что в этом заинтересованы все стороны. Это непростая ситуация, быстро ее не решишь»,— сказал господин Силуанов в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной (цитата по ТАСС).

В феврале Евросоюз (ЕС) объявил о создании рабочей группы по подготовке правовой базы, которая позволит использовать замороженные и блокированные российские активы «в целях поддержки восстановления Украины». Речь может идти о средствах в размере до $300 млрд, принадлежащих Центробанку РФ, а также попавшим под санкции физическим и юридическим лицам. При этом в ЕС признавали, что юридических оснований для такой меры пока нет. Об этом уже говорили, в частности, во Франции и Швейцарии.

Подробности — в материале «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Лаура Кеффер