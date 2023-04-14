Глава разведки Украины: нужно показать успех наступления, чтобы не было вопросов

Украине нужно показать успех в контрнаступлении, иначе у помогающих ей оружием стран Запада возникнут вопросы, считает глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Он добавил, что ему неизвестно о каких-либо условиях для продолжения поддержки со стороны союзников.

«Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину»,— сказал господин Буданов в интервью ABC News.

В марте Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что основными направлениями контрнаступления Украины будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Reuters писало, что Украина готовит 40 тыс. бойцов для контрнаступления. Из попавших в интернет в апреле документов Пентагона стало известно, что США прогнозируют скромные успехи Украины при контрнаступлении.

Подробности — в материале «Ъ» «Бяки и "Буки"».

Лаура Кеффер